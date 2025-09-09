Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta

Iustina Loghin, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, a răbufnit! nu s-a mai abținut și i-a spus totul verde în față. Între cei doi a pornit un conflict, chiar în timp ce aflau în mașină, iar Iustina l-a atenționat pe soțul ei.

Se știa deja că Iustina este o , însă odată cu nașterea fiicei ei, internauții credeau că lucrurile s-au mai schimbat. De fapt, gelozia Iustinei este aceeași, iar femeia nu ascunde acest lucru.

Cuprins:

Ce i-a spus Iustina lui Cornel

Iustina nu s-ar mai întoarce la „Insula Iubirii”

Iustina a fost foarte directă cu partenerul ei și i-a spus că în cazul în care vede și cel mai mic gest de atenție din parte lui către alte femei, ea este în stare să divorțeze.

„Când te-ai însurat cu mine, eu ți-am spus clar. Tu ai voie să vorbești doar cu mine. Să mă saluți doar pe mine și să nu mai dai like la alte femei, că îți închid contul de Instagram. Și contul de TikTok ți-l închid dacă mai dai like la altcineva în afară de mine. Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez”, i-a spus Iustina Loghin lui Cornel Luchian, conform

În urmă cu ceva timp, Iustina împărtășit că nu și-ar mai dori să retrăiască experiența din Thailanda. Chiar dacă testul a ajutat-o enorm, frumoasa mămică nu și-ar dori să mai participe.

„Nu așteptam totuși să ne aleagă (n.r. să participe la emisiune). Am zis să fac și eu o înscriere acolo. Nu mi-a venit să cred în ce m-am băgat, sincer. Poate nici acum nu-mi vine să cred că am fost acolo. Sincer, da, mi-a plăcut experiența, dar nu m-aș mai întoarce niciodată acolo. M-am testat acolo. (…) Eu în momentul ăla, când apăreau momentele virale cu mine, nu prea mă puteam uita. Am avut niște momente de anxietate. Nu voiam să deschid TikTok-ul. Nimic”, a spus Iustina, în direct la Antena Stars.