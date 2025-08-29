B1 Inregistrari!
Jojo: „Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir”. Cine o ajută cu episoadele de burnout

Selen Osmanoglu
29 aug. 2025, 12:00
Foto: Instagram/ Jojo.

Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, a vorbit despre episoadele de burnout. Aceasta mărturisește că cel mai bine este să pui limite și să-ți dai voie să respiri. În acest proces, sunt importante și persoanele pe care le ai în jur.

Cuprins

  • Episoade de burnout
  • Echilibru

Episoade de burnout

Cătălina Grama este actriță, mamă a doi copii, fondatoare a unei școli de teatru și a unei companii de teatru independent. Are o viață activă, multe proiecte, iar epuizarea se simte de multe ori.

„Sunt o persoană foarte implicată și pasionată de ceea ce fac şi mai fac şi multe lucruri. Uneori energia mea se consumă rapid. Secretul a fost să învăț să mă opresc la timp, să pun limite și să-mi dau voie să respir. Copiii mei și timpul petrecut cu ei sunt cel mai bun antidot pentru burnout”, a mărturisit ea, conform Cancan.

Echilibru

Cătălina Grama încearcă să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională.

Actrița spune că este important să fie prezentă cu tot sufeltul oriunde s-ar afla.

„Am momente în care viața profesională cere mai mult și momente în care familia primează. Important este să fiu prezentă acolo unde sunt, cu tot sufletul”, a declarat Jojo.

