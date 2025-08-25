Dincolo de omul îndrăgit în online, Jorge este și un tată implicat. Vedeta a avut grijă să ofere familiei sale o vară de neuitat, cu mai multe vacanțe frumoase, atât în destinații exotice, cât și la noi în țară, la munte.

Cuprins:

Cum și-au petrecut Jorge weekendul Cum se pregătește fiul lui Jorge pentru noul an școlar Ce noi proiecte urmează pentru Jorge

Cum și-a petrecut Jorge weekendul

Uneori, din grijă pentru fiul său, Jorge încearcă să-i limiteze acestuia timpul petrecut în fața ecranelor. Dar nu o face într-un mod în care David, în vârstă de 8 ani, să simtă că este pedepsit sau restricționat, ci prin activități în natură.

Weekendul ce tocmai a trecut, Jorge și David au petrecut timpul în natură, pe munte. Au făcut drumeții, s-au bucurat de peisajele spectaculoase și au tras adânc în plămâni aerul curat de munte, uitând cu totul de telefoane, tablete sau desene animale.

„Zi fără tabletă, telefon, fără desene…o zi reușită! Am vorbit despre ambiție, mental, viziune, leadership și depășirea limitelor. Știu, are doar 8 ani dar semințele plantate de mici copii, cresc sănătoase spre maturitate”, a mărturisit Jorge, printr-o postare pe rețelele de socializae, după ce a urcat cu soția sa și cu fiul lor pe Vârful Omu, la minus patru grade.

Cum se pregătește fiul lui Jorge pentru noul an școlar

Jorge pune mult accent pe educația lui David. Așa că, atunci când copilul nu este la școală, este atent ca activitățile pe care le întreprinde să îi aducă un plus. Iar în timpul anului școlar, prezentatorul de podcast are grijă ca fiul lui să se trezească la timp, motiv pentru care deja au început să își înceapă ziua mai devreme.

Cât despre urcatul pe munte, Jorge mărturisește că nu este doar o activitate benefică, ci un mod de a duce mai departe o moștenire lăsată de tatăl său.

„Ducem tradiția mai departe. Așa cum mergeam cu tata în drumeții, așa îl duc și eu pe David. Să înțeleagă puterea lui interioară și cum să depășească momentele când crede că nu mai poate. Săptămâna viitoare începe școală și ne pregătim deja. Am început să ne trezim deja mai devreme ca să fie trecerea mai ușoară. A fost o vacanță de vis anul acesta. Am călătorit, am muncit, am creat și în toamnă venim cu proiecte noi și nou de podcast”, a povestit vedeta pentru .

Ce noi proiecte urmează pentru Jorge

Pe 15 septembrie, Jorge dă startul unui nou sezon din podcastul „Vorba lu’ Jorge”. Dar toamna asta vine și cu alte premiere, căci artistul este pe punctul de a-și lansa prima lui . Lucrarea este deja gata, dar așteaptă să vadă lumina tiparului.