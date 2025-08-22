Otniela Sandu a creat rumoare în spațiul public după ce a fost surprinsă în vacanță, în Franța, alături de un bărbat. Fanii ei au speculat că ar putea fi vorba despre un nou iubit, însă vedeta s-a arănjat profund deranjată de aceste zvonuri. Otniela a făcut o postare pe social media în care a vorbit despre relația pe care o are cu cel alături de care a fost surprinsă.

Cuprins:

Ce a spus Otniela Sandu despre vacanța în Franța Cine este, de fapt, bărbatul cu care Otniela a plecat în vacanță

Ce a spus Otniela Sandu despre vacanța în Franța

Otniela Sandu și-a început mesajul, spunând că a muncit din greu pentru această vacanță, dar a trebuit să pună pauză relaxării și timpului de calitate atunci când a văzut că în spațiul public se zvonește că ar avea o nouă relație.

De asemenea, vedeta a susținut că este dezamăgită de presă pentru articolele care au apărut în legătură cu ea și posibilul noul ei iubit și s-a arătat profund deranjată de faptul că a fost fotografită pe ascuns, în vacanță.

„Sunt dezamăgită de minciună și răutate. Dar liniștită că nu mai pun în suflet. Au fost multe momente în care am plâns din cauza unor articole mincinoase, scrise doar ca să vândă. Am fost în Franța, prima vacanță din vara asta, după luni de muncă.

Mi-am pus toată energia în ceea ce vreau să construiesc și, evident, asta a însemnat zero timp liber, însă citesc și mă întreb: oare cum se nasc unele articole? Pe baza a ce? Pe baza unor poze trimise de oameni care aparent te urmăresc, pentru a te poza și inventează povești?”, a spus Otniela Sandu, potrivit .

Cine este, de fapt, bărbatul cu care Otniela a plecat în vacanță

Otniela a susținut că în prezent este o femeie singură, dar atunci când va avea o relație, nu se va feri să arate acest lucru. Însă, ea nu a plecat în Franța alături de un partener, ci de fratele ei.

„Cred că am dreptul să ies la masă cu un prieten, acel prieten care este Răzvan, meu, fără ca asta să fie transformată într-un articol de genul «iubit secret», «în brațele unui bărbat». E incredibil cât de ușor se nasc .

Sunt o femeie liberă și nu l-aș ascunde niciodată pe omul pe care îl iubesc. Niciodată nu aș compromite iubirea pentru nimic. Cred în respect, în sinceritate și, mai ales, în iubirea trăită pe față, asumat.

Au fost momente în care aceste minciuni m-au rănit și m-au împiedicat să îmi trăiesc liniștită relația. Azi nu mai doare, mă dezgustă doar”, a mai spus Otniela Sandu.