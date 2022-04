Jurații iUmor au plecat din emisiune, chiar în timpul filmărilor. De ce au părăsit platoul și unde s-au dus: „Nu vreau să se discute despre treaba asta” (VIDEO)

Jurații de la iUmor au părăsit platoul emisiunii, chiar în timpul filmărilor, în ultima ediție difuzată la Antena 1. Invitat special la masa juriului a fost Cătălin Bordea, iar cei patru au decis să plece din fața camerelor, fără să anunțe pe nimeni.

Totul a pornit de la un bilet pe care cei trei i l-au dat lui Cătălin Bordea, iar ulterior, toată echipa de la masa juriului a fugit în mașina Deliei Matache, acolo unde vedeta s-a așezat pe scaunul din față, iar Bendeac, Cheloo și Bordea pe bancheta din spate.

Motivul pentru care jurații de la iUmor au părăsit emisiunea

După ce Cătălin Bordea, invitat special în juriul de la iUmor s-a așezat la masă, a primit un bilet de la colegii lui, iar apoi toți au părăsit platoul. După ce s-au amuzat copios de situație, în mașina Deliei, au revenit în fața camerelor, acolo unde au fost nevoiși să discute la testimoniale despre cele întâmplate.

„Eu nu vreau să se discute despre treaba asta”, a spus Mihai Bendeac la iUmor.

La rândul lor, nici ceilalți trei jurați nu au vrut să spună cine a fost în spatele farsei pe care vedetele au dorit să o facă echipei de la Antena 1.

„Nu o să zic niciodată. Lucrurile acestea nu vor fi spuse niciodată. Ceea ce s-a întâmplat în acea mașină, între mine, Delia, Cheloo, Bendeac și cel care conducea mașina nu o să se spună niciodată”, a declarat Cătălin Bordea, invitat special în calitate

„A fost ideea domnului Mihai să ne răzvrătim așa cum s-a văzut și cum am făcut. Am sustras juratul invitat de pe platoul de filmare și am plecat cu el în lumea mare”, a mărturisit și Delia.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu cei 4 jurați de la Antena

Mihai Bendeac ar fi fost cel care a pus la cale întreaga farsă de la iUmor. Vedeta a mărturisit că știa că nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva, iar din acest motiv gestul lor a fost și amuzant. Cheloo a povestit, la rândul său, că au mers puțin cu mașina, au fumat o țigară și apoi au revenit la platou.

„Ați fost voi pregătiți pentru așa ceva? Ar trebui să fiți tot timpul pregătiți, pentru orice”, a dezvăluit Mihai Bendeac.