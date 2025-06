La ce aliment a renunțat definitiv Monica Bîrlădeanu. „Aveam senzația că mă «pufoșește»”

Într-un interviu recent, Monica Bîrlădeanu a dezvăluit secretele care o fac să arate atât de bine. De asemenea, vedeta le-a oferit și un sfat femeilor care își doresc să slăbească.

Într-o formă fizică de invidiat, a mărturisit că, recent, a făcut un obicei din a merge la sală. Deși nu îi este mereu ușor să își găsească motivația, grija față de sănătate o împinge să nu renunțe.

„E adevărat că în ultima vreme sunt aproape zilnic la . Am simțit nevoia să cultiv și să fiu încăpățânată în legătură cu această disciplină. Pentru că, cel puțin femeia, pe măsură de înaintează în vârstă, are nevoie masivă de activitate fizică și de menținerea masei musculare. Pe care o pierzi practic, în fiecare an. Și, în sensul acesta, strict bazat pe sănătate și nu pe vanitate, m-am hotărât să cultiv și să mă țin de această disciplină”, a spus Monica Bîrlădeanu, pentru .

„«Nu am chef» este un criteriu foarte periculos”

Vedeta a vorbit și despre unul dintre criteriile pe baza cărora acționează în viața. Monica Bîrlădeanu a mărturisit că în luarea deciziilor sale, niciodată nu se ghidează după „chef”. Ba mai mult, actrița a tras un semnal de alarmă pentru cei care aleg să facă sau nu facă un anumit lucru în funcție de „chef”, spunând că acest mod de a lua decizii poate chiar să compromită vieți.

„Da. Am voință, dar tocmai pentru că în momentul în care îmi spun «nu am chef», acela e momentul în care știu că trebuie să calc peste acest «nu am chef» și să mă duc. Pentru că «nu am chef» este un criteriu foarte periculos. Dacă faci lucrurile bazate pe «am chef, nu am chef», te duci la vale complet. Practic, nu reușești să cultivi absolut nimic. Nu poți să fi consecvent în legătură cu nimic, să fi serios în legătură cu nimic, dacă «am chef sau n-am chef» este un criteriu”, a mai mărturisit vedeta.

„Ceea ce mănânci îți influențează și gândurile și starea de spirit”

În ce privește alimentația, Monica Bîrlădeanu recunoaște că a renunțat să mai consume pâine, principalul motiv fiind starea pe care i-o dădea. Vedeta i-a sfătuit și pe cei care o urmăresc și o admiră să fie atenți la semnalelele oferite de organism atunci când consumă un anumit aliment sau categorie de alimente.

„Eu, spre exemplu, am scos demult pâinea din alimentație. Aveam senzația că mă «pufoșește». Plus că e posibil să am și o intoleranță. Cert este faptul că mi se pare extrem de important ca omul să fie în contact cu corpul lui și să vadă ce îi priește și ce nu. Pentru că sunt lucruri care îți îngreunează corpul. Iar ceea ce mănânci îți influențează și gândurile și starea de spirit. Ca să nu mai spun că am citit că, la copii, nutriția influențează IQ-ul, nivelul de inteligență. Și atunci, ce mai vorbim? E atât de importantă nutriția”, a spus actrița.

Ce sfat are Monica Bîrlădeanu pentru doamnele care vor să slăbească

În îcheierea interviului, Monica Bîrlădeanu a avut un mesaj pentru doamnele dornice să slăbească, îndemnându-le să facă oricât de puțină mișcare.

„Eu le îndemn pe doamne să facă sport. Și dacă sunt doamne care ar vrea să facă mișcare, dar poate nu au voință sau determinarea respectivă, eu le îndemn să meargă la o sală. Mi se pare atât de important! Măcar să meargă pe jos, dacă nu vor să facă sport sa nu pot, să facă cei 6000 de pași de jos. Este vital pentru ele”, a încheiat vedeta.