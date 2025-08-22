B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița

Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița

Elena Boruz
22 aug. 2025, 15:32
Larisa Udilă, din sala de nașteri, direct la medicul estetician. Ce îmbunătățiri vrea să își facă influencerița
Sursa foto: Instagram/@larisaudila

Larisa Udilă, una dintre cele mai active femei pe mediul online, a aruncat bomba! Influencerița vrea să meargă la medicul estetician, după ce va naște.

Femeia este însărcinată cu o fetiță și, de când se pregătește să devină mămică pentru a doua oară, șatena a realizat că i-ar prinde bine o schimbare.

Cuprins:

  • De ce este fericită Larisa Udilă
  • Ce schimbare vrea să își facă influencerița

De ce este fericită Larisa Udilă

Larisa a postat recent un story în care s-a afișat într-un compleu negru, mulat. Aceasta a povestit că înainte să fie însărcinată nu îi venea prea bine, însă de când s-a mai „împlinit” hainele stau pe ea turnate.

„Noroc cu sarcina, că, în sfârșit, pot intra în compleul pe care l-am cumpărat din Londra. Și nu îmi venea. Acum am ce să bag în el. Mergeam la sală și stăteam cu pantalonii în mână. Acum, în sfârșit, au pe ce să se muleze”, a explicat Larisa pe Instagram.

Ce schimbare vrea să își facă influencerița

De asemenea, fosta concurentă „Bravo, ai stil” a precizat și ce îmbunătățiri are de gând să facă la aspectul fizic, după ce va naște. Femeia își dorește să facă o intervenție la nivelul sânilor, deoarece odată cu sarcina și cu schimbările care s-au produs la nivelul corpului ei, a realizat că i-ar prinde bine să facă o modificare.

„Îmi place foarte mult cum arată sânii mei în această perioadă. Cred că, după ce voi naște, voi suna la domnul doctor să facă o îmbunătățire, pentru că arată foarte bine așa mari”, a mai mărturisit influencerița.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Monden
Florian Rus a devenit tată. Ce mesaj a avut cunoscutul artist pentru bebeluș
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
Monden
Monica Bîrlădeanu: „Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”. Locul exotic care a cucerit-o
Tily Niculae a divorțat: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
Monden
Tily Niculae a divorțat: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
Monden
Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
Monden
Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
Monden
Pasiunea ascunsă a lui Florin Dumitrescu: „Nu e neapărat un talent, dar folosesc treaba asta că-mi dă o stare de bine”
Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
Monden
Elena Merișoreanu face dezvăluiri despre fosta amantă a soțului ei. „Era colegă cu mine”
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Monden
Dani Oțil nu a fost lăsat să intre într-un restaurant din Marbella. Cum a ieșit din impas: În momentul ăla, mi-am adus aminte de Dana Budeanu
Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
Monden
Sofia Vicoveanca a dezvăluit rețeta sa de castraveți murați: “Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă. Nu este deloc greu de făcut”
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Monden
Prințesa Charlene de Monaco, dezvăluiri emoționante: „Nu cred că această durere va dispărea vreodată”
Ultima oră
15:44 - Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
15:35 - CFR leagă Bucureștiul de Kiev. Românii vor putea circula cu trenul până în capitala Ucrainei
15:09 - Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Premierul, în vizită pe șantierele autostrăzii A7
15:00 - Băiețel de 9 ani, în stare extrem de gravă, după ce a căzut într-o piscină. Unde s-a petrecut incidentul
15:00 - Proprietarul unui local încearcă să convingă un hoț să-i aducă televizorul înapoi. Ce i-a promis
14:59 - Tensiuni majore în Valea Jiului: Minerii s-au blocat în subteran (VIDEO)
14:40 - Cutremur de 4,4 grade în România. Unde a fost simțit
14:38 - Detalii șocante în cazul crimei din Craiova! Fetița s-ar fi aflat de față, atunci când a avut loc crima
14:34 - Cu cine s-a întâlnit, în secret, Călin Georgescu, în Herăstrău. Este vorba de un controversat om de afaceri, acuzat de escrocherii (VIDEO)
14:26 - O femeie de 30 de ani a fost găsită moartă în casă, în condiţii suspecte