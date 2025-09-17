Larisa Udilă a asistat la o scenă cutremurătoare. Influencerița a observat cum, chiar în spatele blocului său, un bărbat a agresat fizic două fetițe. Întreaga desfășurare a incidentul a fost povestită de vedetă, pe pagina sa de Instagram.

Cum și-a justificat agresorul comportamentul violent

Seara trecută, Larisa Udilă a fost martora unei scene de , chiar în spatele blocului ei. Enervată la culme de atitudinea agresorului, un bărbat, față de victimele sale, două fete, aceasta a ales să povestească întâmplarea pe pagina sa de Instagram.

Aceasta a încărcat mai multe InstaStory-uri în care a descris cu lux de amănunte cum s-au petrecut lucrurile. Vedeta s-a arătat foarte indignată atât de gestul violent al bărbatului, cât și de scuza pe care el a oferit-o atunci când a fost tras la răspundere.

„Acest individ a agresat două fete chiar în spatele blocului meu. Și, culmea tupeului, scuza lui a fost că «au fost ele obraznice». Mai mult, a avut nerușinarea să spună: «Vin două fete să ți-o tragă». Cine îți dă ție dreptul să pui mâna pe copiii altcuiva, omule? Tremur de nervi numai când scriu asta!

[…] Deci seara asta a fost ceva de necrezut. La un moment dat, Ogi pleacă la magazin, eu rămân cu Milan. Fix când iese pe ușă îmi spune: «închide geamul».

Mă duc spre geam și… șoc! Văd un domn, dacă se poate numi așa, care împingea o fată care avea abia jumătatea din înălțimea lui. Erau două fete: pe una o lovea, cealaltă se retrăgea speriată, țipând la el. Și fix când ajung la fereastră, îl văd furios, ridicând mâinile spre gâtul ei”, a povestit Larisa Udilă pe .

Cum a reacționat Larisa udilă când a văzut ce se întâmplă

Atunci când a realizat ce se întâmplă, Larisa Udilă a început să strige la agresor, le-a spus celor două fete să sune la poliție și l-a informat pe bărbat că a filmat scena, iar înregistrarea va servi drept dovadă. Pus la colț, individul a început să își justifice ieșirea violentă, spunând că fetele pe care le agresase au fost „obraznice”.

„Când am ajuns la geam am început să urlu la el. Evident, nu vreţi să ştiţi ce a ieșit pe gura mea. I-am spus fetei să sune imediat la poliție și am strigat că filmez tot, să aibă dovezi. El? Urla la mine că «nu știu eu cât de obraznică a fost ea» și că «ce caută copilele să stea pe scările blocului lui». Poftim? Cine îți dă ţie dreptul să atingi un copil? Şi de când scara blocului e proprietatea ta? Ţi-a donat-o mama ta cumva? Ai şi tu copii – ce, ai uitat cum e să-ți petreci copilăria pe scările blocului, afară cu prietenii? Că nici măcar nu erau înăuntru”, a mai scris vedeta.

Ce a făcut agresorul atunci când o femeie a ieșit din bloc să le ajute pe victime

Se pare că ceea ce l-a deranjat cu adevărat pe bărbat a fost faptul că cele două fete stăteau la scara blocului în care el locuiește, în timp ce ele locuiesc la câteva blocuri distanță.

Strigătele Larisei Udilă a făcut și alți vecini să reacționeze, însă, atunci când o femeie a ieșit din bloc pentru a lua apărarea celor două victime, bărbatul ar fi manifestat un comportament violent și față de aceasta. În cele din urmă, și fosta concurentă „Bravo, ai stil” a ieșit din casă, cu fiul ei de mână.

„Şi scuza lui? Cică fata ar fi aruncat cu suc pe el – dar abia după ce el a apucat-o de mâini şi a zdruncinat-o! I-am spus clar: are noroc că nu i-a făcut mai mult, pentru că eu sigur reacţionam şi mai dur. Când a văzut că țip la el și că ies vecinii la geam, a început să urle şi la mine: «Intră în casă, că știu eu!». O vecină a coborât repede şi, ce credeți, s-a repezit din nou cu mâinile de data asta spre vecină. Poftim? Crezi că ne intimidezi?! Am ieșit și eu afară cu Milan de mână”, a mai scris Larisa Udilă.