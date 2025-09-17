B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă

Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă

B1.ro
17 sept. 2025, 23:36
Larisa Udilă, martoră la o agresiune: „Tremur de nervi”. Cum a reacționat vedeta când și-a dat seama ce se întâmplă
Sursa foto: Instagram/@larisaudila
Cuprins
  1. Cum și-a justificat agresorul comportamentul violent
  2. Cum a reacționat Larisa udilă când a văzut ce se întâmplă
  3. Ce a făcut agresorul atunci când o femeie a ieșit din bloc să le ajute pe victime

Larisa Udilă a asistat la o scenă cutremurătoare. Influencerița a observat cum, chiar în spatele blocului său, un bărbat a agresat fizic două fetițe. Întreaga desfășurare a incidentul a fost povestită de vedetă, pe pagina sa de Instagram.

 

Cum și-a justificat agresorul comportamentul violent

Seara trecută, Larisa Udilă a fost martora unei scene de violență, chiar în spatele blocului ei. Enervată la culme de atitudinea agresorului, un bărbat, față de victimele sale, două fete, aceasta a ales să povestească întâmplarea pe pagina sa de Instagram.

Aceasta a încărcat mai multe InstaStory-uri în care a descris cu lux de amănunte cum s-au petrecut lucrurile. Vedeta s-a arătat foarte indignată atât de gestul violent al bărbatului, cât și de scuza pe care el a oferit-o atunci când a fost tras la răspundere.

„Acest individ a agresat două fete chiar în spatele blocului meu. Și, culmea tupeului, scuza lui a fost că «au fost ele obraznice». Mai mult, a avut nerușinarea să spună: «Vin două fete să ți-o tragă». Cine îți dă ție dreptul să pui mâna pe copiii altcuiva, omule? Tremur de nervi numai când scriu asta!

[…] Deci seara asta a fost ceva de necrezut. La un moment dat, Ogi pleacă la magazin, eu rămân cu Milan. Fix când iese pe ușă îmi spune: «închide geamul».

Mă duc spre geam și… șoc! Văd un domn, dacă se poate numi așa, care împingea o fată care avea abia jumătatea din înălțimea lui. Erau două fete: pe una o lovea, cealaltă se retrăgea speriată, țipând la el. Și fix când ajung la fereastră, îl văd furios, ridicând mâinile spre gâtul ei”, a povestit Larisa Udilă pe Instagram.

Cum a reacționat Larisa udilă când a văzut ce se întâmplă

Atunci când a realizat ce se întâmplă, Larisa Udilă a început să strige la agresor, le-a spus celor două fete să sune la poliție și l-a informat pe bărbat că a filmat scena, iar înregistrarea va servi drept dovadă. Pus la colț, individul a început să își justifice ieșirea violentă, spunând că fetele pe care le agresase au fost „obraznice”.

„Când am ajuns la geam am început să urlu la el. Evident, nu vreţi să ştiţi ce a ieșit pe gura mea. I-am spus fetei să sune imediat la poliție și am strigat că filmez tot, să aibă dovezi. El? Urla la mine că «nu știu eu cât de obraznică a fost ea» și că «ce caută copilele să stea pe scările blocului lui». Poftim? Cine îți dă ţie dreptul să atingi un copil? Şi de când scara blocului e proprietatea ta? Ţi-a donat-o mama ta cumva? Ai şi tu copii – ce, ai uitat cum e să-ți petreci copilăria pe scările blocului, afară cu prietenii? Că nici măcar nu erau înăuntru”, a mai scris vedeta.

Ce a făcut agresorul atunci când o femeie a ieșit din bloc să le ajute pe victime

Se pare că ceea ce l-a deranjat cu adevărat pe bărbat a fost faptul că cele două fete stăteau la scara blocului în care el locuiește, în timp ce ele locuiesc la câteva blocuri distanță.

Strigătele Larisei Udilă a făcut și alți vecini să reacționeze, însă, atunci când o femeie a ieșit din bloc pentru a lua apărarea celor două victime, bărbatul ar fi manifestat un comportament violent și față de aceasta. În cele din urmă, și fosta concurentă „Bravo, ai stil” a ieșit din casă, cu fiul ei de mână.

„Şi scuza lui? Cică fata ar fi aruncat cu suc pe el – dar abia după ce el a apucat-o de mâini şi a zdruncinat-o! I-am spus clar: are noroc că nu i-a făcut mai mult, pentru că eu sigur reacţionam şi mai dur. Când a văzut că țip la el și că ies vecinii la geam, a început să urle şi la mine: «Intră în casă, că știu eu!». O vecină a coborât repede şi, ce credeți, s-a repezit din nou cu mâinile de data asta spre vecină. Poftim? Crezi că ne intimidezi?! Am ieșit și eu afară cu Milan de mână”, a mai scris Larisa Udilă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Monden
Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
Cum s-a fotografiat Oana Roman. Internauții i-au lăsat zeci de comentarii de apreciere: „Te admir din suflet”
Monden
Cum s-a fotografiat Oana Roman. Internauții i-au lăsat zeci de comentarii de apreciere: „Te admir din suflet”
De ce nu mai acceptă Mircea Badea comentarii la postările sale: „Dacă sunt interesat de amenințările tale, de mizeriile tale, vin la tine pe cont și văd” (VIDEO)
Monden
De ce nu mai acceptă Mircea Badea comentarii la postările sale: „Dacă sunt interesat de amenințările tale, de mizeriile tale, vin la tine pe cont și văd” (VIDEO)
Mihai Trăistariu a facut calculul: Câți bani a câștigat vara aceasta doar din concerte și din afacerile pe litoral 
Monden
Mihai Trăistariu a facut calculul: Câți bani a câștigat vara aceasta doar din concerte și din afacerile pe litoral 
Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
Monden
Ioana Ginghină, despre provocările vieții de mamă: „Am crescut o generație cu handicap”. Ce își reproșează în relația cu Ruxi
Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
Monden
Reguli încălcate la Asia Express: Cine sunt concurenții care au înfuriat echipa de producție. Irina Fodor i-a pus la punct
Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
Monden
Apariție șocantă la Săptămâna Modei! Silueta extrem de slabă i-a îngrijorat pe fani (VIDEO)
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
Monden
Raluca Bădulescu și Florin Stamin s-au înșelat reciproc în timpul căsniciei. Cum a aflat el abia acum: „Nu știam”
Cătălin Botezatu intervine în scandalul dintre Irina și Irinel Columbeanu: „Copilul nu are nicio vină”. De ce fostul milionar nu a fost invitat la prezentarea de modă a fiicei lui
Monden
Cătălin Botezatu intervine în scandalul dintre Irina și Irinel Columbeanu: „Copilul nu are nicio vină”. De ce fostul milionar nu a fost invitat la prezentarea de modă a fiicei lui
Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
Monden
Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț
Ultima oră
00:15 - Mai mulți pacienți din Fâșia Gaza au ajuns pe aeroportul din Otopeni, în cadrul unei noi misiuni de sprijin umanitar a României
00:02 - Ce daruri și-au oferit regele Charles și Donald Trump la vizita oficială? Ce spun despre relația SUA-Marea Britanie
23:50 - „Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
23:09 - Dietele fără carbohidrați: soluție sau pericol pentru sănătate? Ce riscuri apar în lipsa lor
22:55 - Cum s-a fotografiat Oana Roman. Internauții i-au lăsat zeci de comentarii de apreciere: „Te admir din suflet”
22:47 - CTP, despre Trump: Un dictator, un mârlan, un țepar de clasă mondială (VIDEO)
22:21 - De ce nu mai acceptă Mircea Badea comentarii la postările sale: „Dacă sunt interesat de amenințările tale, de mizeriile tale, vin la tine pe cont și văd” (VIDEO)
22:00 - Obama trage un semnal de alarmă după moartea lui Charlie Kirk: „SUA riscă o criză politică fără precent”. Ce îi reproșează lui Trump
21:58 - Mesajul ciudat al asasinului. S-a aflat, în sfârșit, motivul real pentru care l-a împușcat pe Charlie Kirk
21:24 - CTP: Trump, un mârlan cu un complex de neam prost, speră ca, frecându-se de regele Charles, să capete și el patină aristocratică, chiar regală / Comparație cu vizita lui Ceaușescu la Londra, din 1978 (VIDEO)