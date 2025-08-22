Laura Cosoi, impresionată de o fană pe care a întâlnit-o în Bali. Ce a povestit vedeta

Laura Cosoi a fost profund impresionată de ceea ce i s-a întâmplat, în timp ce se afla în vacanța din Bali. este pe tărâm exotic alături de familia ei și, pe neașteptate, ca de niciunde, a apărut o româncă care i-a transmis un mesaj. a împărtășit cu fanii întreaga experiență, așa cum obișnuiește să o facă de fiecare dată.

Ce i-a spus românca Laurei Cosoi

Laura Cosoi:„Viața noastră nu e perfectă. E reală”

În timp ce se afla pe plajă, Laura a fost abordată de o tânără, din România. Fata a recunoscut-o și a vrut să îi transmită un mesaj. Așa a și făcut, cu respect și bun-simț i-a mărturisit vedetei cât de mult o apreciază pe ea și pe familia ei. Discuția pare că a marcat-o pe fosta actriță, care a decis că ar trebui ca mulți oameni să afle despre ea.

„Astăzi, pe plajă, o tânără din România s-a apropiat de mine doar ca să-mi spună, cu un zâmbet cald, cât de „minunată” i se pare familia noastră și câtă inspirație simte că îi ofer, zi de zi.

A fost delicată, scurtă, sinceră. N-a vrut să mă rețină. A plecat repede, dar a lăsat în urmă o liniște care mi s-a așezat adânc în suflet.

Pentru că, în timp ce îmi vorbea cu atâta admirație, în mintea mea încă rulau, în buclă, scenele de mai devreme:

– o discuție aprinsă cu Cosmin, chiar lângă piscină;

– fetele, agitate și greu de liniștit;

– eu, cu lacrimi înghițite și gânduri grele despre cum nu sunt mama sau soția care mi-aș dori să fiu.

Și totuși… în ochii ei curați, eram imaginea unei familii de vis.

Paradoxal? Poate. Dar, în același timp, adevărat”, a scris Laura Cosoi pe

Laura nu s-a oprit aici. În josul postării a adăugat câteva rânduri despre cum stau de fapt lucrurile în viața lor. Frumoasa mămică a spus că, deși nu este o viață perfectă, este o viață împlinită, reală, plină de iubire.

„Viața noastră este frumoasă – da. E plină de emoții, de momente unice, de râsete și aventuri. Dar există și zile ca aceasta. Zile în care nimic nu se leagă, copiii sunt greu de mulțumit, soțul e copleșit, iar eu… eu mă simt ca un meteorit rătăcit, care încearcă, cu ultimele forțe, să țină totul împreună. Chiar și într-un colț de paradis, cu apusuri demne de picturi. Norocul nostru? Ne trece repede. Știm să ne regăsim.

Dar ceea ce nu i-am spus – și aș fi vrut – este asta: viața noastră nu e perfectă. E reală.

Cu suișuri și coborâșuri. Cu certuri și împăcări. Cu oboseală cruntă și iubire nemăsurată. Cu momente în care pare că totul se destramă… și altele în care dragostea ne coase, la loc, fir cu fir. Asta e realitatea noastră: imperfectă, dar profund adevărată. Și plină de iubire.

Și da – copiii sunt cel mai intens antrenament de `gimnastică a minții`”, a adăugat vedeta.