Laurenţiu Reghecampf Jr., mesaj tulburător în mediul online după divorțul oficial dintre părinții săi: „Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii ... ”

Este oficial! Anamaria Prodan a divorțat de Laurențiu Reghecampf , bătut și acuzat în fața camerelor de filmat.

Judecătoria Buftea a admis vineri desfacerea căsătoriei dintre cele două vedete. Conform digisport.ro, instanța a decis ca antrenorul să plătească o pensie alimentară în valoare de 1.600 de dolari pe lună pentru Laurențiu Regehecampf Junior, cu toate că mama a cerut 7.000 de dolari lunar.

Mesajul emoționant pentru Anamaria Prodan de la fiul său, Bebeto

Se pare că Beteto, fiul lui Laurențiu Reghecampf și al , a reacționat dur la adresa tatălui său după ce Judecătoria Buftea a admis cererea de divorț între părinții săi și a stabilit ce pensie alimentară va trebui să plătească antrenorul pentru el.

„Te iubesc MAMA FOREVER

Mama mea e nr 1! Mama mea e ANAMARIA PRODAN iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu DEMN și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame!

Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos iar fugarii care se bucură că nu își ajută copiii că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, , cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet dar sigur! WE ARE THE BEST!” , i-a transmis fiul său într-un story postat pe Instagram.

Anamaria Prodan, după finalizarea divorțului

Imediat după încheierea divorțului de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a postat pe rețelele sociale personale mai multe mesaje motivaționale.

„Lumea este deja plină de jucători. Deci, fii un schimbător de jocuri.

până a fii puternic e singura alegere.

Crezi că mă cunoști greșit, vezi doar ceea ce aleg să-ți arăt”, au fost mesajele postate de Anamaria Prodan, pe pagina personală de Instagram, după divorțul de Laurențiu Reghecampf, potrivit .