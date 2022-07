Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan și-au vorbit la un an de la separare. Antrenorul a mers acasă la impresară

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit la casa unde impresara locuiește alături de copiii ei. Vedeta a mărturisit că antrenorul a mers recent la vila în care anul trecut locuiau împreună, dar nu a precizat și subiectul discuției lor, scrie

că nu ține legătura cu forul partener și în timp ce el se afla la ea acasă, a stat cu capul în jos, nici nu s-au privit în ochi. Potrivit ei, Laurențiu Reghecampf a petrecut doar 15 minute la vilă.

„Nu, absolut niciuna, nu ne dorim, nu ne interesează. (n.r. să țină legătura cu Laurențiu Reghecampf). El a mai venit o dată acasă, a stat 15 minute, a stat cu capul în jos, și atunci s-a ridicat și a plecat cu capul în pământ”, a zis Anamaria Prodan.

Vedeta l-a iertat pe antrenor de mai multe ori

că l-a iertat de multe ori pe antrenor și a încercat să repare situația, dar lucrurile au rămas stricate.

„Este o vorbă care spune totul >. Eu am avut toată viața chestia asta, am luat lucruri stricate și am încercat să le repar, să le lipesc, numai că, oricât de frumoasă și fină ar fi lipitura aceea, se vede și, cu timpul cu cât încerci să o lustruiești mai tare ea se vede și crapă, iar finalul este același”, a mai zis ea.

Impresara a declarat că Laurențiu Reghecampf reprezintă deja un capitol închis și în aceste momente mai speră ca ea și copiii ei să rămână cu niște amintiri frumoase alături de antrenor, în contextul în care detaliile aflate anul trecut, complică această sarcină.

„Nu a încercat Iisus cu omenirea cât am încercat eu, iar pentru mine este un capitol super închis. Cumva eu și copiii am rămas cu niște amintiri frumoase, pe care ne chinuim încă să le mai păstrăm, pentru că au fost umbrite de multă minciună, nenorocire, golănie, ce este mai urât pe Pământ”, mai spune Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan are o nouă relație

Noua relație a impresarei rămâne un capitol mai discret. Ea a spus că nu nu se va afișa public cu partenerul său până în ziua în care va divorța în sfârșit de Laurențiu Reghecampf.

„Eu sunt foarte fericită, eu am o altfel de educație, provind dintr-o altă lume. Eu până în ziua în care o să fiu divorțată, o să fiu Anamaria Prodan singură, cu copiii mei cu foarte mulți admiratori și prieteni care vor rămâne la nivelul ăsta. În ziua în care se va pronunța divorțul, atunci o să mă afișez fără niciun fel de problemă”, a mai zis ea.