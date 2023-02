Lecția de viață primită de Pavel Bartoș de la maestrul Ștefan Iordache: „Mi-am dat seama că m-a înțeles pe deplin”

În cadrul unui podcast, actorul Pavel Bartoș a povestit despre întâlnirea pe care a avut-o cu marele actor Ștefan Iordache, în timpul studenției.

Acesta a mărturisit că îi este extrem de recunoscător regretatului maestru pentru sfaturile pe care i le-a oferit și care l-au însoțit întreaga carieră.

Pavel Bartoș, despre întâlnirea cu Ștefan Iordache

Pavel Bartoș, în vârstă de 48 de ani, a avut o evoluție frumoasă de-a lungul carierei sale de artist, cu roluri atât pe scenele teatrelor, cât și pe marile ecrane, sau în show-urile de televiziune. Acesta și-a însușit recent și statutul de regizor, odată cu filmul Ramon.

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Pavel Bartoș pe marele actor Ștefan Iordache. Regretatul maestru l-a chemat pe Bartoș, care la vremea aceea era doar un student, pentru a-i oferi câteva sfaturi prețioase.

Acesta a povestit despre conversația pe care a avut-o cu actorul Ștefan Iordache. Regretatul maestru i-a spus tânărului Pavel Bartoș că nu premiile obținute sunt importante, ci munca pe care o depune pentru a deveni un actor cât mai bun.

Lecția de viață primită de Pavel Bartoș de la Ștefan Iordache

„Nu era nimeni la masa lui. Un ospătar mi-a zis că mă cheamă maestrul, la masa lui. «Ești amărât, ăăă?», m-a întrebat. «Pentru bani?», a continuat. «Banii îi faci! Ce bei? O tărie… Aaa, bine». Am vorbit destul de mult, nu prea eram atent. «Fii atent! Și eu am crezut că premiile îți dau, îți fac. Dacă vei fi bun, te vor lua regizorii, dacă nu, nu te vor lua, oricâte premii vei lua», mi-a mai zis. Am mai băut o tărie, apoi a concluzionat: «Mă, tu trebuie să reții că ești foarte talentat!».

Apoi, am plecat. Când am venit lângă ceilalți actori: «Băi, te-a chemat Iordache la masă!». Am realizat că am câștigat ultramarele premiu! La masa lui stătea doar cine voia el. Mi-am dat seama că . Ulterior, nu l-am mai întâlnit niciodată față în față, ci doar în spectacole. A fost o lecție de viață, pe care o realizezi după, nu atunci, pe loc”, a mărturisit Pavel Bartoș, potrivit .