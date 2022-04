Leonard Miron, la spital de ziua sa de naștere: „Cei care nu mă plac foarte mult o să spună karma”

Leonard Miron, a ajuns la spital chiar de ziua sa de naștere. De ceva vreme, acesta se confrunta cu probleme la genunchi și a rămas imobilizat la locul de muncă în Marea Britanie, acolo unde este stabilit.

Fostul prezentator a mărturisit că a stricat o „tradiție de 53 de ani”, fiindcă obișnuiește să-și serbeze ziua de naștere de când era mic. Din nefericire, anul acesta, Leonard Miron și-a rata petrecerea aniversară din cauza problemelor de sănătate, potrivit

„Cei care nu mă plac foarte mult o să spună karma”

Leornard Miron a mărturisit că a auzit „un zgomot ciudat la genunchiul drept” în urmă cu 10 zile, însă a ales să ignore durerea și inflamația. Vineri, de ziua sa de naștere, acesta a mărturisit că nu a putut să se mai miște.

„Pot să spun că destinul, cei care nu mă plac foare mult o să spună karma, am stricat o tradiție de 53 de ani, pentru că de când m-am născut, chiar de când eram mic, mama îmi serba ziua de naștere.

Acum 10 zile am auzit un zgomot ciudat la genunchiul drept. Am ignorat durerea, am ignorat inflamația, totul, până când vineri, când eram la muncă… nu am putut să mă mai mișc.

În loc de petrecere, a trebuit să stau acasă ieri, dar să știți că nu mi-a fost rău”, a povestit Leonard Miron, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

De 20 de ani trăiește în Londra

Stilul său relaxant a făcut cu ani în urmă din Leonard Miron unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România. Cu toate acestea, a ales să părăsească țara, de 20 de ani trăind la Londra.

Leonard Miron a fost prima vedetă din showbiz care și-a recunoscut și asumat orientarea sexuală. În România de atunci, un astfel de subiect încă era tabu, iar confesiunile prezentatorului tv au stârnit multă vâlvă. Mama sa a fost cea mai afectată, iar familia a întrerupt relațiile cu el.

„Şi dacă sunt gay, care e problema? Miguel nu este doar iubitul meu, este un prieten de nădejde. Suntem parteneri de viață de 10 ani. După toate articolele din presă, cea mai afectată a fost mama. Înțelegerea dintre mamă și fiu depășeste anumite obstacole, dar au fost reacțiile din jur. Ea știa de relația mea. În Anglia, în Spania, pe nimeni nu interesează ce faci tu acasă, contează ce știi să faci”, povestea Leonard.