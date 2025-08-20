Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”

Lili Sandu a mărturisit că la sale în actorie s-a temut de Tora Vasilescu. Aceasta i-a impus cel mai mult respect.

Ce face Lili în prezent

„De doamna Tora Vasilescu mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni. Eram o fată care nu luase lecții de actorie înainte, chiar îmi era puțin teamă, recunosc. Dar atât de blând se purta cu mine și atât de frumos, încât nu mi-a venit să cred”, a mărturisit Lili Sandu, pentru .

„Pentru mine „Numai iubirea” a fost ca și când aș fi făcut ani buni de facultate de teatru și film chiar pe platouri. Am învățat enorm, într-un timp foarte scurt. Am încercat să fur meserie de la toți, dar doamna Tora e un fenomen, mă uitam fascinată la ea, cum intra în personaj, și de multe ori uitam să-i dau replica. (râde) Mă uitam lung la dânsa, iar ea-mi zicea: „Tu ești”, a mai spus Lili Sandu.

„Să știi că sunt într-o perioadă în care am lăsat-o mai ușor cu sportul, deși toată viața mea am făcut sport. Din cauza programului încărcat, nu prea mai am timp și energie să merg dimineața la sală, că eu atunci funcționez cel mai bine. Fac, în schimb, sâmbătă și duminică, kickboxing și orele astea mă țin toată săptămâna”, a spus Lili.

„În schimb, Thomas zice: „Hai, mami, la fotbal! și de nu dau cu piciorul în minge… toată ziua. (râde) Mă ține și copilul în priză. În rest, sunt atentă la alimentație. Nu e o dietă, e un mod de viață pe care mi l-am stabilit de câțiva ani și singura chestie e că mai gust din bunătățile care se gătesc aici, pe platou, la Vorbește lumea. Sunt irezistibile. Dar, în general, încerc să păstrez un echilibru, că altfel m-aș îngrășa, e normal. În toate e nevoie de efort și disciplină”, a mai spus ea.