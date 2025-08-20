B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”

Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”

Selen Osmanoglu
20 aug. 2025, 12:00
Lili Sandu, despre începuturile carierei: „Mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni”
Sursa Foto: Instagram/@lilisandu_official

Lili Sandu a mărturisit că la începuturile carierei sale în actorie s-a temut de Tora Vasilescu. Aceasta i-a impus cel mai mult respect.

Cuprins

  • Începuturi
  • Ce face Lili în prezent

Începuturi

„De doamna Tora Vasilescu mi-era teamă la început și cu dânsa aveam cele mai multe interacțiuni. Eram o fată care nu luase lecții de actorie înainte, chiar îmi era puțin teamă, recunosc. Dar atât de blând se purta cu mine și atât de frumos, încât nu mi-a venit să cred”, a mărturisit Lili Sandu, pentru Viva.

„Pentru mine „Numai iubirea” a fost ca și când aș fi făcut ani buni de facultate de teatru și film chiar pe platouri. Am învățat enorm, într-un timp foarte scurt. Am încercat să fur meserie de la toți, dar doamna Tora e un fenomen, mă uitam fascinată la ea, cum intra în personaj, și de multe ori uitam să-i dau replica. (râde) Mă uitam lung la dânsa, iar ea-mi zicea: „Tu ești”, a mai spus Lili Sandu.

Ce face Lili în prezent

„Să știi că sunt într-o perioadă în care am lăsat-o mai ușor cu sportul, deși toată viața mea am făcut sport. Din cauza programului încărcat, nu prea mai am timp și energie să merg dimineața la sală, că eu atunci funcționez cel mai bine. Fac, în schimb, sâmbătă și duminică, kickboxing și orele astea mă țin toată săptămâna”, a spus Lili.

„În schimb, Thomas zice: „Hai, mami, la fotbal! și de nu dau cu piciorul în minge… toată ziua. (râde) Mă ține și copilul în priză. În rest, sunt atentă la alimentație. Nu e o dietă, e un mod de viață pe care mi l-am stabilit de câțiva ani și singura chestie e că mai gust din bunătățile care se gătesc aici, pe platou, la Vorbește lumea. Sunt irezistibile. Dar, în general, încerc să păstrez un echilibru, că altfel m-aș îngrășa, e normal. În toate e nevoie de efort și disciplină”, a mai spus ea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Marin vorbește despre copilăria sa și forța interioară descoperită prea devreme. Mesajul emoționant, adresat celor care uită să se prețuiască
Monden
Andreea Marin vorbește despre copilăria sa și forța interioară descoperită prea devreme. Mesajul emoționant, adresat celor care uită să se prețuiască
Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul
Monden
Ispita Mattia de la „Insula Iubirii”, verdict radical, după ce a aflat că Bianca ar fi interesată de banii lui. Ce mărturisiri a făcut italianul
Andreea Bălan, criticată după ce s-a dus în fustă mini la Mănăstirea Prislop: „Extraordinar unde s-a ajuns…” (FOTO)
Monden
Andreea Bălan, criticată după ce s-a dus în fustă mini la Mănăstirea Prislop: „Extraordinar unde s-a ajuns…” (FOTO)
Ispita Teo de la „Insula Iubirii”, mesaj după ce fanii au acuzat scenele intime dintre el și Ella ca fiind regizate. Ce a transmis bărbatul
Monden
Ispita Teo de la „Insula Iubirii”, mesaj după ce fanii au acuzat scenele intime dintre el și Ella ca fiind regizate. Ce a transmis bărbatul
(VIDEO) Florin Salam, declarații fără perdea, după ce presa a scris că și-a pierdut mașina la cămătari. Ce a mărturisit manelistul
Monden
(VIDEO) Florin Salam, declarații fără perdea, după ce presa a scris că și-a pierdut mașina la cămătari. Ce a mărturisit manelistul
„Jaguarul” de la „Insula Iubirii” a făcut lumină în scandalul în care este implicat! Ce spune George, după ce a fost acuzat că s-ar fi sărutat cu o minoră
Monden
„Jaguarul” de la „Insula Iubirii” a făcut lumină în scandalul în care este implicat! Ce spune George, după ce a fost acuzat că s-ar fi sărutat cu o minoră
Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
Monden
Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
Monden
Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
Monden
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
Monden
Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
Ultima oră
12:27 - Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
12:07 - Descoperire șocantă în centrul Mexicului. Autoritățile au găsit șase capete umane în plină stradă
11:52 - „Oamenii sunt neserioși”. Salvamarii, exasperați de turiștii care ignoră steagul roșu. Unii se ceartă și cu polițiștii: „Vor să se relaxeze, nu le pasă de riscul la care se expun”
11:32 - Andreea Marin vorbește despre copilăria sa și forța interioară descoperită prea devreme. Mesajul emoționant, adresat celor care uită să se prețuiască
11:25 - Tragedie în Afganistan. Peste 70 de persoane au murit după ce un autobuz cu migranți din Iran s-a ciocnit cu un camion
11:15 - Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, crede că Bolojan e de vină pentru stagnarea economică: „De câteva zile mă străduiesc să găsesc o știre pozitivă”
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect