Lora, despre cum a fost afectată de decesul mamei ei: „Creierul meu își imaginează constant situații dificile și caută soluții la ele”. Și artista a fost suspectă de cancer

Într-un interviu sincer și extrem de emoționant acordat recent, Lora a mărturisit cum a afectat-o moartea mamei ei. Din păcăte, cea care i-a dat naștere cântăreței s-a stins din viață în ianuarie 2020, după o luptă grea cu cancerul.

În trecut, și artista a fost suspectă de aceeași boală, însă, din fericire, s-a dovedit a fi doar o alarmă falsă. Totodată, ea ne-a povestit cum au ajutat-o Ionuț Ghenu și fratele ei, Vlad, să treacă despre drama cumplită.

Lora, despre cum a fost afectată de moartea mamei ei

Întreată în cadrul interviului acordat pentru , Lora a mărturisit că este extrem de recunoscătoare pentru faptul că soțul ei i-a fost alături: „Faptul că Ionuț a fost lângă mine și fratele meu când aveam grijă de mama, în ultimele ei săptămâni de viață… este un lucru a cărui importanță nu știu cum să o descriu. Tendința oamenilor e să fugă de problemele de genul ăsta. Cel mai frumos gest al lui e că mă iubește și îmi arată asta”

„Apreciez când are răbdare cu mine pentru că, în general, răbdarea ei s-a cam terminat. Are „moment dat”-ul scurt”, a spus și Ionuț despre Lora.

Legat de cum a fost afectată de decesul părinților și a bunicilor, Lora a mărturisit că: „Creierul meu își imaginează constant situații dificile și caută soluții la ele. Tot ce îmi doresc este relaxare și să reușesc să opresc astfel de gânduri, dar încă nu am ajuns la acest nivel. Am câteva momente când simt că , dar niciun moment de încredere 100% în cineva. Pur și simplu nu mai am asta. Ca și cum a fost și s-a terminat”.

În ceea ce privește cele mai frumoase amintiri care i-au rămas în minte, artista a declarat: „Toate momentele mele cu mama au fost speciale. Procesele mele de conștiință sunt legate de lipsa de timp, în care eram preocupată să muncesc cât mai mult pentru a-mi permite să o tratez. Odată cu moartea ei, am simțit cum îmi dispare motivația de a mai cânta. Am tras mult de mine să fac în continuare muzică, mai ales că pandemia care a urmat imediat a venit ca un bolovan imens peste mine. Abia acum simt nevoia să reînnoiesc jurămintele cu muzica”.

Lora are o relație specială cu fratele ei, Vlad

De asemenea, Lora a mărturisit că are o relație cu adevărat specială cu fratele ei, Vlad.

„Doar cu fratele meu pot să vorbesc anumite lucruri, pentru că doar el le înțelege și știe ce să-mi spună. Întotdeauna am fost apropiați deoarece mama muncea foarte mult și noi ne-am crescut unul pe altul. Am fost mereu deschisă cu el și am vorbit despre orice.

A fost partenerul meu de joacă în copilărie, mâna mea dreaptă, Luigi pentru Mario și Robin pentru Batman, cel care mă iubește și susține indiferent ce aș face vreodată. Are o inteligență sclipitoare și, chiar dacă am trecut prin multe greutăți împreună, ne ținem unul altuia creierii pe linia de plutire și ne încurajăm să mergem mai departe. Acum lucrăm împreună la brandul de makeup pe care îl vom lansa anul ăsta, dacă nu mai intervine nimic”.

Lora a povestit și despre momentul în care și ea, la rândul ei, a fost suspectă de cancer: „Eu am fost suspectă de cancer pentru că așa s-a exprimat o persoană care și-a depășit competențele când mi-a făcut RMN-ul. A considerat că „posibil să fie cancer, nu știu e o propoziție normală, apoi și-a făcut un selfie cu mine, pentru că băiatul ei era fan… A fost nevoie de multe declicuri din multe direcții ca să îmi resetez prioritățile. Când eram susținută și încurajată că totul va fi bine și că , în următorul moment eram lăsată singură, fix de același om. Unii îți sunt alături la greu, dar selectiv. (zâmbește)”

Întrebată dacă se simte o persoană norocoasă, Lora a mărturisit faptul că: „Dumnezeu ne iubește pe toți. Mare lucru în viața asta este să facem diferența între succesul și bogățiile care vin de la El și cele care vin din altă parte. Pentru că nu numai Dumnezeu e darnic, dar doar darurile Lui ne sunt benefice. Dacă ai ajuns sus și te folosești de asta ca să faci rău altora, nu Dumnezeu te-a pus acolo”.