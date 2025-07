Loredana Chivu a reacționat! Ce a spus fosta asistentă TV despre situația în care se află cu fostul iubit

este în plin „război” cu un fost iubit. Fosta asistentă TV a lui Capatos se confruntă cu situații neplăcute, generate de bărbatul la brațul căruia se afișa cândva. Acesta a intentat mai multe procese împotriva ei, iar conflictul dintre cei doi pare că nu se mai termină.

stă cu sufletul la gură, deoarece Judecătoria Buftea a soluționat cererea de încuviințare a executării silite și blondina poate pierde penthouse-ul în valoare de 500.000 de euro.

Ce a spus Loredana Chivu despre situația cu care se confruntă? Câți bani are să îi înapoieze fostul iubit?

Ce a spus Loredana Chivu despre situația cu care se confruntă

Loredana Chivu a făcut declarații, conform cărora bărbatul încearcă dinadins să se răzbune pe ea, doar pentru a nu fi ea bine. Totuși, blondina afirmă că nu renunță și va face din nou apel în instanță.

„S-a terminat în urmă cu trei ani și ceva povestea aceasta, ce să vă zic, cred că ați văzut și voi tot ce mi s-a întâmplat în urma acestei relații, câte abuzuri am trăit și câte procese și amenințările și tot ce s-a întâmplat. Încearcă să facă în toate felurile ca să am eu un disconfort și să fiu într-o situație aiurea, asta spune multe despre el. Eu mi-am văzut de treaba mea și îmi văd în continuare. În continuare o să fac apel și sunt sigură că voi câștiga și apelul cum am câștigat mereu”, a declarat Loredana Chivu la Știrile Antena Stars, potrivit

Câți bani are să îi înapoieze fostul iubit

Potrivit spuselor Loredanei Chivu, fostul iubit ar trebui să îi înapoieze o sumă considerabilă de bani. Nu mai puțin de 40.000 de euro îi datorează bărbatul, care încearcă să îi facă viața un calvar.

„El a pierdut toate procesele cu mine la Curtea de Apel și în afară de toate lucrurile pe care mi le datorează, care mi-au fost luate ddin casă și pe care nu le-am recuperat nici în ziua de azi. Are să-mi dea undeva la suma de, nu știu, cred că depășește 40.000 de euro. Tot ce mi s-a luat din casă plus toate cheltuielile de judecată și lucrurile care au fost vândute„, a mai spus Loredana Chivu.