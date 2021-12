Loredana calcă pe urmele Madonnei. Fanii sunt bulversați de ipostazele vedetei

Loredana Groza apare în ipostaze incendiare pe rețelele sociale. Se pare că vedeta s-a inspirat de ultima ședință foto a Madonnei. Pozele divelor sunt aproape identice.

Loredana, lăudată și criticată

Interpreta șochează din nou. La 51 de ani, Loredana nu încetează să posteze imagini provocatoare în mediul online. Vedeta a decis să-și facă câteva poze purtând lenjeria intimă, o blană și niște dressuri tip plasă. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Femeia a recunoscut pe rețelele de socializare că este în așteptarea Moșului. Urmăritorii artistei au avut păreri diferite. Unii au lăudat-o pentru felul în care arată, iar alții au criticat-o.

Celebra artistă Loredana Groza a împlinit în luna septembrie vârstă de 51 de ani. Cu toate astea, interpretă a reușit să fenteze trecerea anilor cu ajutorul sportului, dar și al medicilor esteticieni.

Cântăreața fost întotdeauna o femeie aranjată și a avut grijă mereu să întoarcă privirile atunci când se afișa în public, dar timpul pare să nu fi trecut pentru ea.

Interpreta neagă intervențiile estetice

În prezent, blondina și-a făcut multe modificări la nivelul feței, se pare. În afară de faptul că nu mai are nici un rid pe chip, deși are totuși 50 de ani, are pomeții ridicați, cearcăne deloc, și buze mai mari. De-a lungul timpului s-a vorbit despre vedetă că și-ar fi făcut și lifting facial, pe lângă multe injecții și proceduri estetice.

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți, nimeni nu e. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea”, a menționat cântăreața, acum ceva timp, în cadrul unui interviu.

Madonna, sursa de inspirație

Diva din SUA , Madonna, care a bulversat mediul online cu poze sexy a spus, recent, că nu are de gând să se pensioneze. Femeia se simte tânără și poate să facă concurența modelelor de 20 de ani. Madonna recunoaște că nu își pune limite și nu se stresează din cauza vârstei. Atitudinea vedetei e de invidiat.

„Nici nu mă gândesc la vârsta mea, să fiul sinceră. Doar merg înainte. (…) Chiar și când am realizat întregul turneu în agonie, nu mai aveam cartilaj în șoldul drept și toată lumea spunea: ‘Trebuie să te oprești, trebuie să te oprești’. Am spus: „Nu mă voi opri. Voi merge până când roțile vor cădea. Nu mă gândesc la limitele de timp și la când ar trebui să mă opresc”, a afirmat Madonna.

