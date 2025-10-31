B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Loredana, mărturisiri inedite. Cum reușește artista să mențină echilibrul în viața ei

Loredana, mărturisiri inedite. Cum reușește artista să mențină echilibrul în viața ei

Elena Boruz
31 oct. 2025, 12:51
Loredana, mărturisiri inedite. Cum reușește artista să mențină echilibrul în viața ei
Sursa Foto: Facebook/ Loredana Groza
Cuprins
  1. Cum reușește Loredana să mențină echilibrul în viața ei
  2. Curajul, cheia succesului Loredanei

Loredana, una dintre cele mai celebre artiste de la noi din țară, a făcut dezvăluiri incredibile! „Diva supremă”, așa cum foarte mulți o numesc, este cunoscută pe felul său liber de a fi, pentru îndrăzneala și curajul ei.

Recent, Loredana a oferit detalii din viața ei personală. Cântăreața a spus ce o ajută să își mențină echilibrul în viață, dar și cum a reușit să rămână un nume de referință pe scena muzicii din România.

Cum reușește Loredana să mențină echilibrul în viața ei

Loredana a mărturisit cum a reușit să găsească calea spre echilibru. Aceasta a spus că pozitivitatea a ajutat-o foarte mult și datorită faptului că nu „dramatizează” ceea ce i se întâmplă sau vede în jur, lucrurile funcționează mult mai bine.

De asemenea, „diva” este foarte „atentă” la ce mănâncă, ce citește, cu ce oameni se înconjoară. Ea consideră că toate aceste lucruri sunt strâns legate de starea de bine și de echilibrul din viață.

„Mă ajută foarte mult să fiu pozitivă, să privesc întotdeauna dintr-o perspectivă tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și să nu dramatizez prea mult situațiile, care uneori pot fi dificile, dar avem tendința să facem din țânțar armăsar. Și cred că întotdeauna, atunci când exagerezi, lucrurile se întâmplă să suferi mai mult, să faci lucruri pe care după aia le regreți. De asta încerc să mențin un calm, un echilibru interior.

Mă ajută foarte mult ce mănânc, ce gândesc, ce citesc, cu cine mă întâlnesc, cu cine vorbesc. Cred că toate astea ne influențează foarte tare. Și trebuie să fim conștienți de fiecare lucru pe care îl facem, pentru că el, cumva, după aceea creează niște consecințe. Și în momentul când îți dai seama că, făcând un lucru, el are o consecință, îl faci mult mai cu cap și nu mai greșești sau nu mai bâjbâi

De asta mă ajută foarte mult meditația, mă ajută foarte mult să am grijă de corpul meu în fiecare zi. Orice ar fi, am grijă să fiu în armonie și să-mi reglez energiile prin ceea ce mănânc, prin mișcare, prin ceea ce gândesc. Și, într-adevăr, nu am timp să fac nimic altceva”, a declarat Loredana pentru viva.

Curajul, cheia succesului Loredanei

Loredana a povestit și cum a reușit să rămână pe podium, deși anii au trecut, iar trendurile s-au mai schimbat. Potrivit acesteia, faptul că mereu a avut curajul de a experimenta lucruri noi, fără să îi fie teamă de nimic, a ajutat-o să cunoască succesul și să rămână pe culmile lui.

„De ce, după atâția ani, sunt în continuare aici, în mijlocul scenei, supreme singer? (râde) Pentru că am curaj, nu-mi e teamă să experimentez, nu-mi e teamă să încerc lucruri noi, nu rămân blocată într-o chestie și spun că doar dacă așa a funcționat, așa o să funcționeze tot timpul. Am curajul să risc, am curajul să fac lucruri știind că poate voi câștiga sau voi pierde. Important e că nu-mi e teamă și nu vreau să demonstrez nimic. Vreau doar să fac ceea ce cred eu că mă reprezintă acum, în momentul ăsta, pentru că ne transformăm, ne schimbăm”, a adăugat vedeta.

