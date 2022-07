Lucian Viziru a spus tot adevărul despre relația pe care a avut-o cu Catrinel Sandu: „Ea a mers pe ideea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă”

În urmă cu mai bine de 20 de ani, și Catrinel Sandu au trăit o poveste de dragoste ca-n povești. În cadrul emisiunii „La Măruță”, actorul a vorbit despre fosta relație și a mărturisit că fosta iubită a dat vina pe el pentru despărțire.

Lucian Viziru a povestit în cadrul unei emisiunii că nu doar el a greșit în relație, ci și Catrinel. Ba chiar, a dat de înțeles că amândoi ar fi călcat strâmb.

Lucian Viziru, detalii neștiute despre Catrinel Sandu

Actorul a mărturisit că fosta iubită a dat vina pe el pentru despărțire, deși susține că și Catrinel Sandu ar fi avut o parte de vină. Mai exact, la acel moment, s-a speculat faptul că cu o prietenă comună.

„Ea a mers pe ideea că eu am fost nenorocitul în relația respectivă … doamna fosta Sandu, deși ne-am tras-o amândoi și la propriu, și la figurat. Ba n-am fost eu cuminte, ba n-a fost ea cuminte. Am fost împreună vreo 5 ani. Am avut tot timpul din lume să facem prostii”, a povestit Lucian Viziru în cadrul emisiunii „La Măruță”, potrivit .

Pe lângă relația avută cu Catrinel Sandu, Lucian Viziru a avut o legătură mai specială și cu actrița internațională Gabriela Spanic, dar a recunoscut că și-ar fi dorit o aventură și cu Simona Gherghe, cea cu care încă este la cuțite de mai bine de 11 ani.

Lucian Viziru, despre mutarea în România

Lucian Viziru în momentele în care a jucat în telenovele cunoscute. Totuși, el s-a hotărât să stea departe de lumina reflectoarelor și să se mute în Germania pentru a se ocupa de o altă pasiune, tenisul.

Fostul actor s-a decis să se întoarcă acasă, în România.

„Mutatul în Germania înapoi în România a fost mare, nu a fost o perioadă ușoară. Nu a fost ușor să stau fără Ema, ea a plecat din Germania, a venit prima. A fost bine, dar nu prea. Nu era bine pentru noi ca familie acolo.

Să zicem că poate că mie îmi era ok cât de cât, deși ajunsesem să mă plafonez la un moment dat. Nu voiam să mă duc să fac performanță, să plec 360 de zile de acasă, să nu îmi văd familia. Îmi plac provocările, iar în acel moment nu mai aveam vreo provocare”, a spus Lucian Viziru în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, potrivit playtech.ro.