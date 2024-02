Madalina Ghenea, protagonistă într-o nouă franciză de acțiune – “Lost Book of Creation”

actoricească, fiind distribuită într-un nou rol important, în franciza ”Lost Book of Creation”.

Noul proiect cinematografic al companiei Camelot Media – ”Lost Book of Creation”, o franciză de acțiune care are în plan producerea trei filme, ai cărei protagoniști vor fi Matt Hookings, Madalina Ghenea, Eddie ‘The Beast’ Hall (“Expend4bles”), care a câștigat în 2017 competiția “Cel mai puternic bărbat din lume” și Bobby Lee (“The Dictator,” “Pineapple Express”), anunță .

Un cuplu de arheologi, în căutarea răspunsului la cea mai importantă întrebare pentru umanitate

“The Lost Book of Creation” va fi regizat de Roel Reine care a semnat contractul pentru toate cele trei filme ale francizei. Scenariul este scris de Matt Hookings care va juca rolul principal alături de Mădălina Ghenea.

Filmul spune povestea a doi arheologi, Slade (Matt Hookings) și , care pornesc în căutarea Cărții Creației (Book of Creation) – care conține răspunsul la cea mai importantă întrebarea a umanității – de ce a apărut și care este sensul existenței ei.

Filmările vor începe în acest an în Malta și Orientul Mijlociu

“Sunt mai mult decât entuziasmat că vom reuși să aducem la viață prima parte a acestei francize, cu o echipă incredibilă, atât distribuția cât și creativii din spatele camerei. ”The Lost Book of Creation” este un omagiu pe care îl aduc filmelor clasice de aventură pe care ni le amintim și le iubim cu toții. Scenariul este plin de adrenalină, acțiune și iubire”, a declarat Matt Hookings.

De origine galeză, Hookings și-a început cariera cinematografică în joburi de cascador în filme precum Avengers, Maleficent, Edge of Tomorrow, Guardians of the Galaxy si Snow White and the Huntsman. În 2013, el a fondat Camelot Films.

Filmările la ”Lost Book of Creations” vor incepe anul acesta în Malta și în Orientul Mijlociu.