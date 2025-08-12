Maluma a oprit un concert susținut în Mexico City pentru a dojeni o mamă din public. Artistul i-a făcut un reproș femeii, dar i-a explicat frumos de ce greșește.

Ce i-a spus Maluma femeii din public

Ce viziune are Maluma asupra creșterii copiilor

Maluma i-a reproșat femeii că și-a adus bebelușul la concert fără protecție auditivă.

„Credeți că e o idee bună să aduceți un bebeluș de un an la un concert, unde decibelii sunt atât de sus? Bebelușul nici măcar nu știe ce caută aici.

Data viitoare, protejați-i urechile. Serios, e grav! E responsabilitatea dvs. Îl fluturați pe copil de parcă ar fi o jucărie. Bebelușul nici nu vrea să fie aici, serios. Vă spun cu toată dragostea și respectul, acum că sunt tată, că nu mi-aș duce niciodată ”, i-a spus Maluma femeii, potrivit

Maluma și partenera sa, Susana Gomez, unei fetițe în martie anul trecut.

„Totul s-a schimbat și îmi place. (…) Trebuie să fii un exemplu! Mă culc în fiecare seară, când pot, la 21.00 și mă trezesc la 05.30 ca să merg la sală, pentru că vreau să fiu sănătos. Vrei să trăiești pentru totdeauna pentru copiii tăi. Și vreau să o fac mândră!”, a spus Maluma, într-un interviu pentru Allure de anul trecut.