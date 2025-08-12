B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Maluma a certat o mamă din public, la un concert: „Credeți că e o idee bună?”. Ce l-a supărat pe artist (VIDEO)

Maluma a certat o mamă din public, la un concert: „Credeți că e o idee bună?”. Ce l-a supărat pe artist (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 aug. 2025, 11:22
Maluma a certat o mamă din public, la un concert: „Credeți că e o idee bună?”. Ce l-a supărat pe artist (VIDEO)
Maluma. Sursa foto. Hepta - Zuma Press / Imagespace

Maluma a oprit un concert susținut în Mexico City pentru a dojeni o mamă din public. Artistul i-a făcut un reproș femeii, dar i-a explicat frumos de ce greșește.

Cuprins

  • Ce i-a spus Maluma femeii din public
  • Ce viziune are Maluma asupra creșterii copiilor

Ce i-a spus Maluma femeii din public

Maluma i-a reproșat femeii că și-a adus bebelușul la concert fără protecție auditivă.

„Credeți că e o idee bună să aduceți un bebeluș de un an la un concert, unde decibelii sunt atât de sus? Bebelușul nici măcar nu știe ce caută aici.

Data viitoare, protejați-i urechile. Serios, e grav! E responsabilitatea dvs. Îl fluturați pe copil de parcă ar fi o jucărie. Bebelușul nici nu vrea să fie aici, serios. Vă spun cu toată dragostea și respectul, acum că sunt tată, că nu mi-aș duce niciodată copilul la concert”, i-a spus Maluma femeii, potrivit People.

Ce viziune are Maluma asupra creșterii copiilor

Maluma și partenera sa, Susana Gomez, au devenit părinții unei fetițe în martie anul trecut.

„Totul s-a schimbat și îmi place. (…) Trebuie să fii un exemplu! Mă culc în fiecare seară, când pot, la 21.00 și mă trezesc la 05.30 ca să merg la sală, pentru că vreau să fiu sănătos. Vrei să trăiești pentru totdeauna pentru copiii tăi. Și vreau să o fac mândră!”, a spus Maluma, într-un interviu pentru Allure de anul trecut.

