Acasa » Monden » Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața

Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața

B1.ro
18 oct. 2025, 15:15
Mara Bănică, la un pas de moarte: „Am fost în comă trei zile”. Ce a ajutat-o să se recupereze după accidentul care i-a marcat viața
Sursa Foto: Facebook/ Mara Banica
Cuprins
  1. Ce le-au spus medicilor părinților Marei Bănică după accident
  2. Ce a ajutat-o pe Mara Bănică să-și revină după accident

Mara Bănică este de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste de la noi din țară. Odată cu participarea la „Asia Express”, vedeta a primit numeroase mesaje care îi contestă realizările sau pun la îndoială greutățile prin care a trecut. Drept răspuns, Mara Bănică a împărtășit imagini dintr-un moment extrem de dificil pentru ea: recuperarea după un accident rutier. Șase luni a fost țintuită într-un scaun cu rotile, după ce, timp de trei zile, a fost în comă din cauza leziunilor suferite.

Ce le-au spus medicilor părinților Marei Bănică după accident

În urmă cu ani de zile, Silviu Prigoană îi dăruia Marei Bănică o mașină, la întoarcerea din Irak. Aflată la volanul autoturismului, jurnalista a fost implicată într-un accident rutier grav. Leziunile suferote erau atât de severe încât medicii i-au mai dat șanse de supraviețuire de doar 1%. După trei zile de comă și șase luni de stat în scaun cu rotile, Mara Bănică s-a pus din nou pe picioare și a revenit la ceea ce a adorat dintotdeaua: presa.

„Am avut un accident de mașină foarte nasol. Am fost în comă 3 zile. Părinților mei li s-a spus că am 1% șanse să supraviețuiesc. Primisem o mașină cadou când am vebit din Irak, de la domnul Prigoană. Am intrat cu ea într-un stâlp. Mi-au scos splina. Dintr-unul din lobii ficatului mai aveam un sfert, am avut hemoragie internă, toate coastele rupte pe partea stângă, pneumotorax la ambii plămâni, fractură de șold drept, fractură de calcaneu stâng. A fost nasol, foarte nasol”, a povestit Mara Bănică, în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”.

Ce a ajutat-o pe Mara Bănică să-și revină după accident

Recent, un internaut i-a comentat Marei Bănică la o postare, spunându-i: „Imaginează-ți dacă ai fi fost într-un cărucior cu rotile”. Vedeta a ținut să-i răspundă și a împărtășit pe rețelele de socializare imagini din cele șase luni pe care le-a petrecut țintuită într-un astfel de dispozitiv medical, după un accident rutier. A vorbit despre clipele grele și lungi de recuperare, în care medicii nu îi dădeau prea multe șanse, dar și despre ce a ajutat-o să treacă peste.

„Să știți din start: în filmuleț, în cărucior, sunt eu. Acum două sau trei zile, cineva mi-a răspuns într-un comentariu cu o remarcă de genul «Imaginează-ți dacă ar fi fost într-un cărucior cu rotile». Nici nu mai știu exact despre ce postare era vorba. Neimportant, oricum.

I-am răspuns că știu. Știu la propriu. Pe 26 septembrie s-au făcut 22 de ani de atunci. Am stat în cărucior vreo 6 luni, medicii spuneau că nu voi mai merge drept vreodată. I-am contrazis. Știu că ai mei s-au temut că-mi voi lua zilele. Eu, plină de viață, să sfârșesc așa? M-am supărat pe ei că au gândit asta. Niciodată nu mi-a trecut prin minte, chiar de aș fi rămas definitiv imobilizată!

În imagini, la 3 luni de la accident, colegii m-au adus, pe brațe, în redacție. Îmi era dor. Am zis mereu că și dragostea lor m-a făcut bine atunci. Dar știu că Dumnezeu a vrut asta, pentru că planul Lui a fost altul. Și-n fiecare zi îi mulțumesc pentru că mi-a dat copii, mi-a dat sănătatea înapoi și pentru că mă iubește!”, a scris Mara Bănică pe pagina ei de Instagram.

