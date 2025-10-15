Mara Bănică a atras din nou atenția publicului, fiind implicată într-un scandal uriaș după participarea la Asia Expres. Însă, cei care o apreciază nu pleacă urechea la criticile din spațiul public și continuă să o susțină. Jurnalista este activă în mediul online, acolo unde reușește să interacționeze cu urmăritorii ei și să le povestească tot soiul de întâmplări prin care a trecut. Într-o postare recentă, Mara Bănică a vorbit despre o întâlnire avută la pelerinajul Sfintei Parascheva, rămasă adânc întipărită în memoria ei.

Pentru ce s-a rugat Mara Bănică la racla Sfintei Parascheva

Într-o postare recentă, vedeta a povestit o experiență pe care a trăit-o în urmă cu mai bine de două decenii. În perioada sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, jurnalista a fost trimisă la Iași pentru un reportaj. Își aduce aminte cu lux de amănunte frigul crâncen și anduranța credincioșilor care stăteau la coadă pentru a se ruga la raclă Sfintei Parascheva.

Profitând de șansa de a fi acolo, Mara Bănică s-a rugat și ea. Rugăciunea a fost pentru ei și pentru puterea de a traversa o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

„În octombrie 2003 am fost la Iași să transmit din oră în oră pelerinajul de ziua Sfintei Parascheva. Știu că era frig tare și primul live l-am avut la 6 dimineața, apoi din oră în oră. A fost singura dată când am ajuns chiar pe 14 octombrie. La Sfântă ne putem ruga oricând, desigur.

Dar altceva vreau să vă povestesc. Aveam ceea ce se cheamă acreditare — un carton pe care scria «presă» la gât și puteam trece de gardurile jandarmilor când voiam.

Înainte de primul live m-am rugat la raclă să-și găsească mama serviciu. Era o perioadă grea la noi acasă. Apoi, ziua a curs. Știu că mi-au dat niște credincioase ceai în câteva rânduri și parcă și ceva de mâncare.

Coada era imensă, pelerinii înghețau. Unii își încercau «norocul» cu câte o «românească» să treacă în față. Jandarmii, neclintiți”, a scris .

Pe cine a reușit Mara Bănică să ajute la pelerinajul Sfintei Parascheva

Însă, dincolo de condițiile grele pe care la îndurau credincioșii, altceva a marcat-o pe Mara Bănică. La Iași, jurnalista a dat nas în nas cu o bătrânică. Întâlnirea i-a rămas întipărită în minte vedetei și este sigură că interacțiunea dintre cele două nu a fost întâmplătoare, ci un teste venit de la însăși ă Sfânta Parascheva.

„La un moment dat, o bătrână îi cere unui jandarm s-o lase. Am auzit-o în timp ce mă îndepărtam. Habar n-am ce anume, ce fel de resort m-a trimis, atunci, înapoi, s-o trec pe bătrână acel gard.

Am trecut-o. Știu că am mers încet de tot, până la Sfântă. S-a rugat puțin, apoi, parcă și mai încet, am dus-o înapoi, în mulțime, dincolo de gard.

Venea la Sfântă de 50 de ani. Nu mai avea pe nimeni, îi muriseră toți. Mi-a zis că are impresia că e ultimul ei an în care vine. Că nu mai apucă.

La plecare, mi-a mulțumit și mi-a spus că am inimă bună.

Cred cu tărie că bătrâna nu a existat aievea. Cred că era Sfânta și a vrut să vadă dacă mă întorc. Dacă o aud. Dacă binele învinge răul”, a mai scris jurnalista.