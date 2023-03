Mara Bănică: păcălită de un muncitor care îi renova noua locuință / „Să-mi dai și banii ăia care au rămas”

Jurnalista Mara Bănică a povestit recent că a fost păcălită de un muncitor angajat pentru renovarea apartamentului pe care l-a achiziționat de curând. Acesta nu doar că nu și-a făcut treaba pentru care a fost angajat, dar a fugit și cu banii și cu sculele.

Mara Bănică, țepuită de un muncitor

După ce a reușit să strângă destui bani pentru a-și cumpăra o locuință mult mai mare, cât să îi asigure confortul de care are nevoie jurnalista și familia sa, aceasta a luat decizia de a angaja pe cineva care să o ajute cu procesul de renovare. Din nefericire, jurnalista s-a lovit de o mare dezamăgire.

Invitată într-o emisiune TV, după ce a revenit dintr-o minivacanță din Statele Unite ale Americii, Mara și-a povestit pățania. Fosta participantă de la competiția ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” a mărturisit că nu a fost inspirată când a ales muncitorul care să se ocupe de locuința ei, abia cumpărată.

„Deci, din bănuții ăia (câștigați din emisiune) am pus unele lucruri în case – și asta dacă vrei să vorbim despre renovare, e al treilea apartament pe care îl fac de la cărămidă. Eu am proiecte și ne-am cumpărat o casă mai mare, ne-am înmulțit acum și am o casă mai mare”, a spus Mara Bănică în cadrul emisiunii.

„Am schimbat echipa de muncitori acum, că am fost foarte nemulțumită de fostul muncitor. Tomiță, nici să nu te văd, ca să zic așa! A fugit cu sculele, am niște aventuri…”, a mai adăugat vedeta.

Mara Bănică își vrea banii înapoi

Mai exact, muncitorul în cauză a plecat din locuința vedetei, nou achiziționată, cu suma de 1600 de lei. Drept urmare, Mara Bănică a ținut să-i transmită bărbatului, în direct ”La Măruță” să-i înapoieze banii, căci ”nu i-ar prinde rău”.

Jurnalista a născut cel de-al doilea copil la 45 de ani

Mara Bănică se numără printre cele mai îndrăgite și de la noi din țară. Vedeta a reușit să se facă rapid plăcută de către oameni, datorită sincerității de care a dat dovadă întotdeauna, nefiindu-i teamă să discute liber despre orice subiect.

La o vârstă la care multe femei nu ar mai fi avut curajul, 45 de ani, Mara Bănică , o fetiță care îi bucură ochii și inima zi de zi.

Mara Bănică a născut pe data de 1 februarie, anul trecut, o fetiță perfect sănătoasă, pe care a botezat-o Donca Maria. Vedeta mai are un băiețel, Dima, de 11 ani, dintr-o relație anterioară.