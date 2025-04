Marcel Pavel, amintiri din copilărie: „Când ploua mai mult, se mai topea din casă puțin și nu exagerez”

Artistul , în vârstă de 65 de ani, a mărturisit că a trecut prin în perioada copilăriei, majoritatea legate de situația financiară, conform .

„Se mai topea din casă puțin”

„Am am trecut prin greutăți foarte mari, nu vreau să devin o victimă acum. Am avut o copilărie frumoasă, dar extrem de săracă. De exemplu, copiii la școală aveau sandvișuri fițoase cu tot felul, pe vremea aceea, eu marmeladă cu pâine, nici pe aia n-o aveam câteodată, îmi mai dădeau și mie copiii. În loc de curea, aveam un cordon din ăsta de la capotul mamei, adică a fost greu”, a povestit Marcel Pavel în podcastul „Celebru și părinte”, găzduit de Marius Gheorghiu, scrie Click.

„M-am născut într-o comună… nu chiar la Galați, lângă Galați, comuna Independența, județului Galați și erau case de chirpici, vis-a-vis erau casele mai din cărămidă, eu în acelea cu chirpici, normal. Când ploua mai mult, se mai topea din casă puțin și nu exagerez, se mai strâmba puțin”, a adăugat el.

„Țin minte că n-aveam gard. Dacă ieșeam din curtea noastră, dădeam spre calea ferată, era mică, nu știu cât avea… vreo 300-400 de metri la țară acolo și era o sărăcie lucie în anii ’65, când am început să-mi dau eu seama de ce se întâmplă în jurul meu și ca să facem focul, și furam de la locomotive motorină, bine toți acolo și ajungeam cu ligheanul pe sfert, că n-aveam putere și vărsam pe mine totul, miroseam numai a motorină, dar așa ca un aspect al vieții mele prin care am trecut eu”, a mai mărturisit Marcel Pavel.