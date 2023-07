Margot Robbie și-a înscenat moartea în copilărie / Cum a reușit și de ce a făcut acest gest

Margot Robbie avea un simț dramatic dezvoltat încă din copilărie. Pe când era doar o fetiță, actrița din „Barbie” și-a înscenat moartea, după cum povestește chiar ea, în cadrul unui interviu.

Margot Robbie și-a înscenat moartea

Margot Robbie, în vârstă de 33 de ani, și Ryan Gosling, colegul ei din „ ”, au apărut recent la emisiunea The Zoe Ball Breakfast Show de la BBC Radio 2, acolo unde actrița a povestit o întâmplare din copilărie: odată a decis să-și însceneze propria moarte pentru a speria o bonă pe care nu o plăcea, potrivit People.

„Avem o nouă bonă și am vrut-o înapoi pe vechea mea bonă, Talia, care avea vreo 16 ani și mi se părea atât de cool (…) Au adus-o pe această doamnă mult mai în vârstă și pur și simplu nu am fost mulțumită, iar ea mi-a spus să mă duc să fac o baie și eu nu am vrut. Era foarte irascibilă și m-am gândit: ‘Lasă, că îți arăt eu ție’”, a spus Margot.

„Am luat un cuțit mare de bucătărie și ketchupul și m-am întins goală pe gresie, m-am acoperit cu ketchup, am pus cuțitul de bucătărie și am așteptat vreo 45 de minute să mă găsească”, a adăugat actrița.

Margot Robbie nu a avut păpuși Barbie în copilărie

a crescut în Queensland, Australia, pe coasta de nord-est a țării. Înaintea lansării filmului „ ”, vedeta a amintit recent pentru People că nu se juca des cu păpuși în copilărie.

„Eu personal nu am avut niciuna din câte îmi amintesc”, a spus ea. „Sora mea a avut și îmi amintesc că și verișoara mea a avut. Mă jucam cu cele ale verișoarei mele, dar nu am fost chiar atât de mult o fată Barbie când eram copil.”

„Eram mai degrabă genul de fată care se rostogolea în noroi”, a adăugat Robbie.