Ce greșeală a făcut Maria Avram

De ce e Maria Avram la Insula Iubirii

Toate concurentele s-au îmbrăcat la fel, în fustițe verzi, pentru una dintre seri. Și toate și-au îndepărtat etichetele de pe fuste înainte să le îmbrace, numai Maria nu, scrie . Așa se face că în timpul petrecerii eticheta a atras atenția camerelor. Și a publicului.

Subiectul e intens comentat în online cum e, de altfel, toată emisiunea.

Maria Avram a ajuns la Insula Iubirii pentru a-și testa , Marius, care a înșelat-o înainte. Pe parcursul filmărilor, Marius a înșelat-o iar, acum cu ispita Oana Monea, care e la a treia participare în această emisiune.

După , mai scrie CanCan, între Marius, Oana și Maria, ar fi izbucnit un scandal de proporții în Phuket, imaginea Oanei având cel mai mult de suferit.