Acasa » Monden » Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)

Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 09:28
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Maria Avram, concurentă la „Insula Iubirii”. Sursa foto: Captură video - Insula Iubirii / YouTube

Maria Avram, una dintre concurentele acestui sezon de „Insula Iubirii”, a devenit ținta glumelor în online după o gafă vestimentară.

Cuprins

  • Ce greșeală a făcut Maria Avram
  • De ce e Maria Avram la Insula Iubirii

Ce greșeală a făcut Maria Avram

Toate concurentele s-au îmbrăcat la fel, în fustițe verzi, pentru una dintre seri. Și toate și-au îndepărtat etichetele de pe fuste înainte să le îmbrace, numai Maria nu, scrie CanCan. Așa se face că în timpul petrecerii eticheta a atras atenția camerelor. Și a publicului.

Sursa foto: Captură video „Insula Iubirii”, realizată de CanCan

Subiectul e intens comentat în online cum e, de altfel, toată emisiunea.

De ce e Maria Avram la Insula Iubirii

Maria Avram a ajuns la Insula Iubirii pentru a-și testa relația cu soțul ei, Marius, care a înșelat-o înainte. Pe parcursul filmărilor, Marius a înșelat-o iar, acum cu ispita Oana Monea, care e la a treia participare în această emisiune.

După încheierea filmărilor, mai scrie CanCan, între Marius, Oana și Maria, ar fi izbucnit un scandal de proporții în Phuket, imaginea Oanei având cel mai mult de suferit.

