Maria Avram, una dintre concurentele acestui sezon de „Insula Iubirii”, a devenit ținta glumelor în online după o gafă vestimentară.
Toate concurentele s-au îmbrăcat la fel, în fustițe verzi, pentru una dintre seri. Și toate și-au îndepărtat etichetele de pe fuste înainte să le îmbrace, numai Maria nu, scrie CanCan. Așa se face că în timpul petrecerii eticheta a atras atenția camerelor. Și a publicului.
Subiectul e intens comentat în online cum e, de altfel, toată emisiunea.
Maria Avram a ajuns la Insula Iubirii pentru a-și testa relația cu soțul ei, Marius, care a înșelat-o înainte. Pe parcursul filmărilor, Marius a înșelat-o iar, acum cu ispita Oana Monea, care e la a treia participare în această emisiune.
După încheierea filmărilor, mai scrie CanCan, între Marius, Oana și Maria, ar fi izbucnit un scandal de proporții în Phuket, imaginea Oanei având cel mai mult de suferit.