Maria Buză se menține în formă fără diete complicate sau reguli stricte. Actrița de 56 de ani a construit un bazat pe simplitate și echilibru, care îi permite să rămână energică pe scenă și în fața camerei fără a se supune modurilor drastice de slăbit. Aceasta rămâne o prezență îndrăgită a scenei românești, câștigând publicul prin talentul, naturalețea și umorul ei inconfundabil.

Cum reușește Maria Buză să se mențină în formă

Întrebată care este secretul său, Maria Buză a răspuns cu umor, spunând că dacă frigiderul este gol, pur și simplu nu mănâncă. Actrița recunoaște că și că preferă să mănânce o singură dată pe zi, atunci când simte nevoia.

„Dimineața când mă trezesc beau o cafea. Micul dejun este doar o cafea, atât! Mâncăm o singură masă pe zi. Mănânc ce am prin frigider, ce mai rămâne. Îmi place foarte mult povestea despre cum s-a inventat pizza. Știți , da? S-a făcut curățenie prin frigider! Legume, brânzeturi, salamuri, toate, pe o felie de pâine, băgate la cuptor. Dacă este curat în frigider, aia e, rămân nemâncată”, a declarat aceasta, potrivit click.ro.

Chiar și atunci când vorbește despre alimentație, vedeta își păstrează pofta de viață și simțul umorului, pe care le consideră parte din echilibrul ei zilnic.

Ce gătește Maria Buză toamna și ce preferă să mănânce

Cu toate că are un program aglomerat între filmări și spectacole, Maria Buză se menține în formă și își face timp pentru pasiunile simple, cum ar fi gătitul. Toamna, actrița își pregătește provizii tradiționale, cu ajutorul vecinilor de la țară.

„Am vorbit cu vecinii mei de la țară să îmi oprească și mie din recolta lor roșii, ceapă, vinete și ardei capia. Fac zacuscă, iar vinetele și ardeii, îi bag la congelator, după ce îi coc”, a mai precizat actrița.

Când nu ține regim, preferă preparatele românești clasice, iar salata de boeuf este mâncarea preferată a familiei.

Cum își împarte timpul între carieră și viața personală

Pe plan profesional, Maria Buză se menține în formă și energică, fiind implicată în mai multe proiecte. Actrița filmează pentru serialul „Groapa” și continuă să joace la Teatrul Elisabeta, în două spectacole iubite de public.