B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale

Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale

Ana Beatrice
09 oct. 2025, 14:42
Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
Sursa Foto: Instagram - mariabuzaoficial
Cuprins
  1. Cum reușește Maria Buză să se mențină în formă
  2. Ce gătește Maria Buză toamna și ce preferă să mănânce
  3. Cum își împarte timpul între carieră și viața personală

Maria Buză se menține în formă fără diete complicate sau reguli stricte. Actrița de 56 de ani a construit un stil de viață bazat pe simplitate și echilibru, care îi permite să rămână energică pe scenă și în fața camerei fără a se supune modurilor drastice de slăbit. Aceasta rămâne o prezență îndrăgită a scenei românești, câștigând publicul prin talentul, naturalețea și umorul ei inconfundabil.

Cum reușește Maria Buză să se mențină în formă

Întrebată care este secretul său, Maria Buză a răspuns cu umor, spunând că dacă frigiderul este gol, pur și simplu nu mănâncă. Actrița recunoaște că nu urmează o dietă anume și că preferă să mănânce o singură dată pe zi, atunci când simte nevoia.

„Dimineața când mă trezesc beau o cafea. Micul dejun este doar o cafea, atât! Mâncăm o singură masă pe zi. Mănânc ce am prin frigider, ce mai rămâne. Îmi place foarte mult povestea despre cum s-a inventat pizza. Știți cum s-a inventat pizza, da? S-a făcut curățenie prin frigider! Legume, brânzeturi, salamuri, toate, pe o felie de pâine, băgate la cuptor. Dacă este curat în frigider, aia e, rămân nemâncată”, a declarat aceasta, potrivit click.ro.

Chiar și atunci când vorbește despre alimentație, vedeta își păstrează pofta de viață și simțul umorului, pe care le consideră parte din echilibrul ei zilnic.

Ce gătește Maria Buză toamna și ce preferă să mănânce

Cu toate că are un program aglomerat între filmări și spectacole, Maria Buză se menține în formă și își face timp pentru pasiunile simple, cum ar fi gătitul. Toamna, actrița își pregătește provizii tradiționale, cu ajutorul vecinilor de la țară.

„Am vorbit cu vecinii mei de la țară să îmi oprească și mie din recolta lor roșii, ceapă, vinete și ardei capia. Fac zacuscă, iar vinetele și ardeii, îi bag la congelator, după ce îi coc”, a mai precizat actrița.

Când nu ține regim, preferă preparatele românești clasice, iar salata de boeuf este mâncarea preferată a familiei.

Cum își împarte timpul între carieră și viața personală

Pe plan profesional, Maria Buză se menține în formă și energică, fiind implicată în mai multe proiecte. Actrița filmează pentru serialul „Groapa” și continuă să joace la Teatrul Elisabeta, în două spectacole iubite de public.

Tags:
Citește și...
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Monden
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
Monden
Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Monden
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Monden
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Monden
Bogdan de la Ploiești dă cărțile pe față! Ce detalii a scos la iveală din trecutul amoros al Cristinei Pucean
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Monden
Florin Dumitrescu, despre ședințele cu părinții: „Mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Monden
Cauza morții lui Marius Keseri a fost dezvăluită. De ce a murit, de fapt, bateristul trupei Direcția 5: „A suferit foarte mult”
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Monden
Maria Constantin, hotărâtă să își schimbe viața! Ce regim urmează și cât de greu îi este: „Organismul meu a intrat într-un fel de sevraj”
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Monden
Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Monden
Cu cine a discutat Dan Negru pentru a prezenta din nou Revelionul. Surpriza e uriașă
Ultima oră
15:32 - România, cea mai stresantă țară din lume pentru șoferii începători. Dezastru în infrastructură și trafic sufocant
15:25 - Ai peste 30 de ani? Această ojă îți schimbă instant aspectul mâinilor
15:16 - Sondaj: Românii nu sunt mulțumiți de salariul pe care îl primesc, raportat la efortul depus zilnic la serviciu
14:59 - Ce cărți ale lui László Krasznahorkai, laureatul Nobel pentru Literatură 2025, au fost deja traduse în limba română și de ce sunt considerate capodopere
14:47 - Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
14:31 - Constanța: Sacii cu nisip montați pentru inundații, luați de cetățeni. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”
14:13 - Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
14:07 - S-a desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru literatură 2025. Scriitorul a fost unul dintre favoriți
14:04 - O nouă înşelătorie pe WhatsApp în România! Bitdefender avertizează: „Votează pentru copilul meu” este o capcană
13:58 - Nicușor Dan, despre acordul de pace dintre Israel și Hamas: „Acest lucru aduce speranța necesară pentru pace și stabilitate în regiune”