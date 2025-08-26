Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta

Maria de la „Insula Iubirii” a postat un mesaj pe rețelele de socializare pentru toți cei care o critică, judecă sau nu înțeleg felul ei de a fi. le-a transmis fanilor emisiunii mai multe lucruri, subliniind faptul că „nicio femeie nu se atașează de altcineva de bine”.

Maria și Marius, concurenți în sezonul 9 la emisiunea „Insula Iubirii”, sunt împreună de 11 ani, sunt căsătoriți și, atunci când au pășit în Thailanda părea că sunt foarte siguri pe relația lor. Totuși, parcursul lor pe insulă este altul. Maria s-a atașat destul de mult de ispita Cătălin, iar Marius, în episodul de luni, s-a sărutat cu Oana Monea.

Maria: „Când ești căsătorit, respectul pentru timpul petrecut trebuie păstrat până la final”

În urmă cu puțin timp, Maria a făcut o postare pe Instagram. a explicat că lumea a perceput-o greșit, că ea nu este deloc genul de persoană rece sau lipsită de umanitate, ba din contră, este foarte afectuoasă și iubitoare.

„Mai oamenilor, am de spus doar atât! Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar adevărul este altul: am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la o familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi. Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum am simțit.

Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriii mei frici. Nu am fost un om rece. Din contră, am oferit iubire, tandrețe și înțelegere. Dar când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a transmis Maria pe

De asemenea, blondina a mai spus că nicio femeie nu se atașează de un alt bărbat, dacă în relația ei totul este lapte și miere, insinuând astfel că nici ea nu s-ar fi apropiat de Cătălin, dacă lucrurile erau în regulă între ea și soțul ei.

„Nicio femeie nu își dorește să pară rece. Nicio femeie de bine nu se atașează de altcineva dar totodată iubirea și anii nu se șterg în 2-3 săptămâni. Și chiar dacă lucrurile nu au ieșit cum speram, eu știu că am dat tot ce am avut mai bun și totuși când intri într-o relație trebuie să închei cealaltă relație și sufletul să îți fie vindecat.

Și vreau să înțelegeți ceva: când ești căsătorit, indiferent de ce se întâmplă, respectul pentru timpul petrecut trebuie păstrat până la final. Așa e corect față de partener, de tine și de toți anii trăiți împreună. Și implicit persoana implicată trebuie să îți dea spațiul tău să îți înțelegi trăirile și sentimentele!Oricât de mare este tentația, aștepți, te desparți/divorțezi și pleci pe un drum nou dacă este cazul! ȘI CU ASTA AM SPUS TOTUL!”, a adăugat aceasta.