B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta

Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta

Elena Boruz
26 aug. 2025, 15:29
Maria de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru cei care o critică. Ce a transmis concurenta
Sursa foto: Temptation Island - Insula Iubirii / Facebook

Maria de la „Insula Iubirii” a postat un mesaj pe rețelele de socializare pentru toți cei care o critică, judecă sau nu înțeleg felul ei de a fi. Blondina le-a transmis fanilor emisiunii mai multe lucruri, subliniind faptul că „nicio femeie nu se atașează de altcineva de bine”.

Maria și Marius, concurenți în sezonul 9 la emisiunea „Insula Iubirii”, sunt împreună de 11 ani, sunt căsătoriți și, atunci când au pășit în Thailanda părea că sunt foarte siguri pe relația lor. Totuși, parcursul lor pe insulă este altul. Maria s-a atașat destul de mult de ispita Cătălin, iar Marius, în episodul de luni, s-a sărutat cu Oana Monea.

Cuprins:

  • Ce a postat Maria pe rețelele de socializare
  • Maria: „Când ești căsătorit, respectul pentru timpul petrecut trebuie păstrat până la final”

Ce a postat Maria pe rețelele de socializare

În urmă cu puțin timp, Maria a făcut o postare pe Instagram. Aceasta a explicat că lumea a perceput-o greșit, că ea nu este deloc genul de persoană rece sau lipsită de umanitate, ba din contră, este foarte afectuoasă și iubitoare.

„Mai oamenilor, am de spus doar atât! Poate pentru mulți dintre voi par arogantă, rece sau plină de mine. Dar adevărul este altul: am trăit 11 ani într-o relație în care am crezut cu tot sufletul. Am luptat, am făcut compromisuri și am sperat la o familie liniștită, așa cum își dorește oricine. Eu nu am venit la emisiune să mă plâng sau să scot dedesubturi. Eu știu cel mai bine prin ce am trecut și cum am simțit.
Și da, uneori par mai dură. Dar asta vine din lipsuri, din oboseala de a duce totul pe umeri: muncă, casă, relație și propriii mei frici. Nu am fost un om rece. Din contră, am oferit iubire, tandrețe și înțelegere. Dar când simți că nu ești suficient susținut, începi să te protejezi. Și atunci apare acea mască pe care mulți o judecă”, a transmis Maria pe rețelele de socializare.

Maria: „Când ești căsătorit, respectul pentru timpul petrecut trebuie păstrat până la final”

De asemenea, blondina a mai spus că nicio femeie nu se atașează de un alt bărbat, dacă în relația ei totul este lapte și miere, insinuând astfel că nici ea nu s-ar fi apropiat de Cătălin, dacă lucrurile erau în regulă între ea și soțul ei.

„Nicio femeie nu își dorește să pară rece. Nicio femeie de bine nu se atașează de altcineva dar totodată iubirea și anii nu se șterg în 2-3 săptămâni. Și chiar dacă lucrurile nu au ieșit cum speram, eu știu că am dat tot ce am avut mai bun și totuși când intri într-o relație trebuie să închei cealaltă relație și sufletul să îți fie vindecat.

Și vreau să înțelegeți ceva: când ești căsătorit, indiferent de ce se întâmplă, respectul pentru timpul petrecut trebuie păstrat până la final. Așa e corect față de partener, de tine și de toți anii trăiți împreună. Și implicit persoana implicată trebuie să îți dea spațiul tău să îți înțelegi trăirile și sentimentele!Oricât de mare este tentația, aștepți, te desparți/divorțezi și pleci pe un drum nou dacă este cazul! ȘI CU ASTA AM SPUS TOTUL!”, a adăugat aceasta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Monden
Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Monden
Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Monden
Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
Monden
Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba
Lidia Buble are 10 frați și 32 de nepoți. Cu câți a mers în vacanță: „Îmi fac antrenamentul. Mă auzeam pe toată plaja cum strigam la ei”
Monden
Lidia Buble are 10 frați și 32 de nepoți. Cu câți a mers în vacanță: „Îmi fac antrenamentul. Mă auzeam pe toată plaja cum strigam la ei”
Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
Monden
Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Monden
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Monden
Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Monden
Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
Monden
Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
Ultima oră
17:09 - O poveste cu final fericit: un bărbat și-a recuperat verighetele dintr-o groapă de gunoi. Cum au ajuns acestea acolo
16:58 - Alimentele pe care să nu le pui pe ușa frigiderului. De ce nu este bine să le pui acolo
16:44 - Trei bărbați din Cluj, arestați după ce au furat 30.000 de euro din casa unui bătrân. Unde au ascuns banii
16:39 - Constanța va avea o nouă centrală termoelectrică modernă. Proiectul este finanțat prin PNRR și face tranzitul la energie verde
16:24 - Ucraina are acum o armă care poate schimba cursul războiului: Ce este racheta de croazieră „Flamingo”
16:19 - Un bărbat suspectat de furt a fost prins de polițiștii din Bacău. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
16:17 - Bărbat din Buzău, prins sub un mal de pământ. Salvatorii l-au scos de la o adâncime de 7-8 metri
15:57 - ANPC avertizează părinții, înaintea începerii noului an școlar: „Fiecare detaliu contează când vine vorba de siguranța copilului tău!”. Despre ce e vorba
15:54 - Mircea Abrudean, președintele Senatului: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe. Acum sunt foarte mici (VIDEO)
15:27 - Patriarhia Română denunță „egoismul” și „lăcomia materială”, dar înalță Catedrala Neamului, unul dintre cele mai mari edificii din țară