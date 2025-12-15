Mariana Moculescu vrea să revină în apartamentul lui Horia Moculescu, unde a locuit ani de zile alături de el. Pentru ea, această locuință rămâne și acum strâns legată de viața și .

Aceasta susține că a contribuit financiar la apartament de-a lungul anilor, folosind bani primiți de la părinți. Din acest motiv, spune că are un drept moral clar asupra locuinței.

De ce crede Mariana Moculescu că merită să se întoarcă în apartamentul fostului soț

Mariana Moculescu este convinsă că are toate motivele să locuiască în apartamentul în care a trăit alături de Horia Moculescu. pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Ea subliniază că nu este vorba de orgoliu, ci de un profund sentiment de dreptate. Aceasta afirmă că partea ei din locuință a fost plătită din munca și banii părinților săi.

„Legat de casă, da, cred că merit să am partea mea deoarece a fost plătită din banii și munca părinților mei. Fiica mea are nevoie de mine aproape și de Dumnezeu. Are nevoie de regăsire. Vom vedea ce se va întâmpla cu acest apartament. Eu detest sa merg in Tribunale, fostul soț m-a târât toată tinerețea în tribunale și poliții. Îmi reamintesc de toate traumele ce mi s-au întâmplat”, a declarat ea pentru click.ro.

Fosta soție a compozitorului a mai precizat că, după moartea acestuia, nu a deschis subiectul succesiunii în discuțiile cu . De asemenea, nu au vorbit nici despre testament, nici despre posibilitatea de a locui împreună.

„Nu am întrebat-o pe Nidia nici despre succesiune, nici despre testament, nici dacă voi locui împreună cu ea. Vorba mamei mele: „Vreți să vă spun eu cine e Mariana? Mariana este Boier Bibescu, nu vrea nimic, nici haine, nici case!”. Dacă eu și Nidia vom avea o relație foarte strânsă pe viitor? Sper ca ea să iasă din vraja neagră, vraja rea!”, a spus Mariana Moculescu.

Ce s-a întâmplat cu lucrurile sale din apartamentul de lângă Cișmigiu

Mariana Moculescu susține că multe dintre bunurile sale din apartamentul situat în zona Cișmigiu au fost scoase din locuință. Acest lucru s-ar fi întâmplat în perioada în care ea se afla în străinătate, la inițiativa lui .

„Lucrurile mele se află acum în beciul blocului. Pentru că atunci când eu am fost forțată să părăsesc România, imediat după ce am plecat, a avut loc o executare silită în 2013. În lipsa mea, împreună cu un executor judecătoresc și doi martori, Moculescu m-a evacuat din cele două camere cumpărate de mine. Le-am cumpărat de la A.F.I. achitând 30% aconto și apoi timp de 8 ani rate lunare. Suspect, în lipsa mea, abia în anul 2015 am pierdut partea mea de locuință prin instanță pierzând totodată și banii achitați”, a declarat ea.