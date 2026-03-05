Eurovision 2026, competiția muzicală organizată de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (European Broadcasting Union, ), va avea loc la Viena, capitala Austriei. Concursul este programat să se desfășoare în două etape: semifinale, pe 12 și pe 14 mai, finala pe 16 mai.

Reprezentanta României la Eurovision 2026

România va fi reprezentată, la Viena, de , care a câștigat finala Ea se va prezenta la Eurovision 2026, cu piesa „Choke Me”. Reprezentanta României a fost înscrisă, conform tragerii la sorți, în cea de-a doua grupă semifinală, programată pe 14 mai.

Din această grupă mai fac parte Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Conform regulamentului, din cele două grupe semifinale, se vor califica câte zece melodii care se vor întrece în finala din 16 mai. În spectacol vor mai concura reprezentanții Austriei, țara gazdă, ai Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii, calificați direct, grație statutului lor de principali finanțatori.

Deși mai sunt aproape două luni până la concurs, pariorii au început să facă jocurile la casele de pariuri. Astfel, în urma analizei, s-a stabilit care sunt, în opinia jucătorilor, melodiile cu șansele de câștig cele mai ridicate.

Candidații favoriți la casele de pariuri

Bookmakerii au publicat cotele pentru cele 35 de țări înscrise în concurs, care și-au anunțat participarea la Viena. Pariorii au apreciat că cele mai mari șanse la trofeu le are Finlanda, cotată cu 23%, în caz de succes. Cota de victorie a finlandezilor este, în medie, de 3.00 la casele de pariuri.

Pe locul secund, între favoriți, este Danemarca, o altă țară nordică. Concurenta daneză este cotată cu 10% șanse de succes. Iar media cotelor pentru un succes al danezilor este de 7.00.

Urmează apoi Australia, cu o șansă de succes de 9% și o cotă medie de 8.00. Pe locul următor se situează Grecia, cu 7% șanse, respectiv 10.00 cota medie. Cu 6% sunt cotate Franța și Israel, iar Marea Britanie, Italia, Cipru, Mata, Ucraina și Armenia cu câte 2%. Câștigătorul Sanremo 2026, Sal Da Vinci, ocupă locul 9 în topul favoriților.

Cele mai mici șanse, respectiv cele mai mari cote, le au Austria, Estonia, Albania și Muntenegru.

Ce șanse are România la trofeul Eurovision 2026

România are șanse modeste să obțină trofeul pus în joc la Eurovision 2026 și chiar de a urca pe podium, conform cotelor înregistrate la . În topul probabilităților, publicat pe Eurovision World, Alexandra Căpitănescu este cotată cu 1% șanse de victorie. Ea ocupă locul 19,iar cotele pentru victorie se află în intervalul 61.00-81.00.

Așa cum se întâmplă la fiecare selecție pentru Eurovision, solista aleasă în urma Selecției Naționale este deja contestată. Potrivit unor opinii, din spațiul public, din rândul specialiștilor în muzică, HVNDS sau momentul lui Alejandro și Rengle ar fi avut mai mari șanse la podiumul internațional.