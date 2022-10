Mario Mutu se bucură de o frumoasă poveste de dragoste. Mesaj incredibil pentru iubita sa de 18 ani: „Școala nu te ajută să pui pâine pe masă”

Mario Mutu este într-o relaţie cu o cântăreaţă de 18 ani. , iar Mario i-a prezentat-o pe Mara mamei lui, Alexandra Dinu, şi a făcut cunoştinţă cu părinţii fetei.

Mario Mutu se bucură de o frumoasă poveste de dragoste

Mario Mutu, fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, în care a vorbit despre relația sa cu Mara, o tânără cântăreață aflată la început de drum.

Cu toate că vreme de câteva luni cei doi și-au vorbit doar pe rețelele de socializare, acum totul este serios între ei și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

„Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe Instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: «hai să văd și eu ce e de ea». O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a spus fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, potrivit .

„Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”, a adăugat Mara.

„Este și o poveste anterioară. Noi nu ne cunoșteam. Aveam prieteni comuni. El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos. După, i-am dat eu. Nu mi-a dat înapoi. L-am scos. S-a întâmplat asta de nu știu câte ori. La un moment dat ne-am dat amândoi și mi-a răspuns la story. A fost totul, toată relația foarte spontană. Da, la modul că nu te aștepți. De la Dumnezeu. Dacă Universul ne vrea împreună… Avem mai multe opțiuni, dar stăm împreună. Par lucrurile grăbite în fața altora, dar la noi sunt naturale. Poate din afară spun că suntem de două luni împreună și deja ne-am mutat, dar așa s-au întâmplat lucrurile”, a povestit tânăra despre cum l-a cunoscut și cum a început povestea ei de iubire cu Mario.

Fiul lui Adi Mutu, mesaj incredibil pentru iubita sa

„Eu, la viața mea, cu școala am fost și eu panaramă așa, dar mi-am făcut treaba până la urmă. De aceea că, până la urmă, școala nu te ajută să pui pâine pe masă, dar este un mare plus”, a declarat Mario Mutu pentru sursa citată.

Şi Mara a vorbit despre fiul antrenorului Rapidului, cu care este într-o relaţie.

„Îmi place personalitatea lui și faptul că este transparent, la modul că este pe față. Dau din casă, nici nu mă interesează. În general, cu oamenii nu ești cu toți pe față, nu poți să te exprimi cum ești tu în mod normal. Cu mine nu a fost așa din prima. Din prima zi în care ne-am cunoscut a fost real. Și eu, și el. Îmi place că vrea să evolueze în același mod ca mine și asta poate să ne ajute pe viitor.

Defectul lui este că și el este gelos, dar nu recunoaște. Nu este asumat, eu măcar sunt asumată. Mă mai enervează la el că se culcă foarte devreme”, a spus tânăra.