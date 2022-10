Prima reacție a lui Mario Mutu despre procesul dintre părinții săi: „Nu știu! Nu mă interesează / Fiecare cu treburile lui”

Mario Mutu, , Adi Mutu, și al Alexandrei Dinu, a oferit primele declarații despre procesul dintre părinții lui.

Antrenorul Rapidului a fost dat în judecată de fosta lui soție pentru neplata pensiei alimentare în valoare de 5.000 de euro pe lună. Lui Mutu i s-a pus poprire pe conturi și trebuie să plătească 123.254,15 euro şi 419,78 lei.

Mario Mutu, despre procesul dintre părinții săi

Într-un interviu pentru Fanatik, tânărul a dezvăluit și nu a vrut să știe detalii despre divorțul părinților.

„Din punctul de vedere al relației mele cu el, e bine. Este taică-miu, îl iubesc și sunt mândru de el. Poate nu suntem atât de apropiați cum sunt majoritatea copiilor cu părinții lor. Iubirea este aici. Niciunul dintre ei (n.r. Alexandra Dinu și Adrian Mutu) nu este ipocrit. Una este ce se scrie în ziare, alta e ce se întâmplă pe bune. Eu, să fiu sincer, nici nu citesc ziarele, nu mă interesează.

Dar în ziare e ceva, viața reală este altceva. Nu știu! Nu mă interesează. Nu e că nu vreau să zic, dar nu știu. Eu chiar le am pe ale mele. Procese… eu nu am făcut rău nimănui, niciodată, din punctul ăsta de vedere al procesului lor și treburile lor sunt mari. Eu sunt mare, ei sunt mari. Este normal… , copil frumos, frățiorul meu, Tiago. Fiecare cu treburile lui. Ce se întâmplă în ziare, ce scrie lumea, nu mă interesează și nici nu vreau să știu”, a declarat Mario Mutu, pentru .

Băiatul lui Adrian Mutu se iubește cu o vedetă

În vârstă de 22 ani, , o tânără cântăreață aflată la început de drum. Chiar dacă vreme de câteva luni cei doi și-au vorbit doar pe rețelele de socializare, acum totul este serios între ei și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

„Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a povestit Mutu jr pentru .

La rândul ei, bruneta a confirmat cele spuse de Mario: „Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani”.

Mario însă pare să nu se grăbească și, potrivit declarațiilor sale, . „A fost natural. S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a adăugat băiatul lui Adi Mutu.