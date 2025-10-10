B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5

Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5

Ana Maria
10 oct. 2025, 09:30
Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum au reacționat colegii din Direcția 5 la pierderea sa
  2. Ce poveste ascunsă a ieșit la iveală după moartea artistului
  3. Ce lasă în urmă Marius Keseri, de la Direcția 5
  4. Care a fost cauza morții lui Marius Keseri, de la Direcția 5

Lumea artistică din România este în doliu după moartea lui Marius Keseri, de la Direcția 5, cunoscut publicului sub numele de scenă „Tete”. Toboșarul trupei Direcția 5 s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu o boală despre care nu a vorbit niciodată public. Discret și dedicat muzicii, artistul a continuat să cânte până aproape de final.

Cum au reacționat colegii din Direcția 5 la pierderea sa

Vestea morții lui Marius Keseri a fost confirmată de colegii săi printr-un mesaj plin de emoție, publicat pe rețelele sociale:„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, au transmis membrii trupei Direcția 5.

Mesajul simplu, dar încărcat de durere, vorbește despre legătura strânsă dintre artiști, care au împărțit scenele și aplauzele timp de peste trei decenii.

Ce poveste ascunsă a ieșit la iveală după moartea artistului

După dispariția sa, apropiații au dezvăluit o latură necunoscută a vieții lui Marius Keseri. Deși era perceput ca un om singur, el avea o fiică, rodul unei relații mai vechi. În 2016, fosta sa parteneră, Liliana, a intentat un proces de paternitate, iar patru ani mai târziu, muzicianul a cerut reducerea pensiei alimentare, stabilită la 500 de lei lunar, potrivit Click!.

Surse apropiate familiei au povestit că relația tată-fiică a fost una complicată, marcată de distanță și tăcere. Totuși, înainte ca artistul să se stingă, cei doi au avut o întâlnire care a rămas imortalizată într-o fotografie, singura dovadă a legăturii lor.

Ce lasă în urmă Marius Keseri, de la Direcția 5

Pe lângă zeci de melodii care au emoționat publicul și amintiri prețioase pentru colegii de trupă, Marius Keseri lasă în urmă o lecție de modestie și discreție. Deși a suferit în tăcere, el a ales să rămână aproape de scenă, acolo unde s-a simțit mereu acasă.

Care a fost cauza morții lui Marius Keseri, de la Direcția 5

Impresara Florența Marin a fost cea care a dezvăluit care a fost cauza morții lui Marius Keseri, de la Direcția 5.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona Cotroceni. Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții.”, a mărturisit, pentru Click!, impresara Florența Marin, cea care i-a fost alături până la final.

Tags:
Citește și...
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Monden
Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Monden
Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
Cătălin Botezatu, despre dragostea vieții lui: „Ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”
Monden
Cătălin Botezatu, despre dragostea vieții lui: „Ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”
Camelia Mitoșeru, din nou pe patul de spital: „Am fost operată pe creier”. Ce diagnostic a primit actrița
Monden
Camelia Mitoșeru, din nou pe patul de spital: „Am fost operată pe creier”. Ce diagnostic a primit actrița
Cum se înțelege Irina Columbeanu cu Mr. Pink, tatăl vitreg: „Mama mea a făcut o alegere foarte bună”
Monden
Cum se înțelege Irina Columbeanu cu Mr. Pink, tatăl vitreg: „Mama mea a făcut o alegere foarte bună”
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Monden
Drama Mărioarei Zăvoranu. Fiica ei, Oana Zăvoranu, a povestit prin ce a trecut
Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
Monden
Maria Buză se menține în formă! Ce mănâncă actrița zilnic și care este secretul energiei sale
Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
Monden
Sore, la capătul puterilor?! Ce a pățit cântăreața
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Monden
Monica Tatoiu, vacanță în Lisabona cu „Biblia, apa sfințită și cu anafura”. Ce s-a întâmplat acolo
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Monden
Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil într-un cadru intim: „De acum încolo, noi suntem Mr. and Mrs. Jordache” (FOTO)
Ultima oră
11:32 - Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
11:16 - Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
10:04 - Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:24 - Cătălin Botezatu, despre dragostea vieții lui: „Ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”