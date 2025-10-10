Lumea artistică din România este în doliu după moartea lui Marius Keseri, de la Direcția 5, cunoscut publicului sub numele de scenă „Tete”. Toboșarul trupei Direcția 5 s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu o boală despre care nu a vorbit niciodată public. Discret și dedicat muzicii, artistul a continuat să cânte până aproape de final.

Cum au reacționat colegii din Direcția 5 la pierderea sa

Vestea morții lui Marius Keseri a fost confirmată de colegii săi printr-un mesaj plin de emoție, publicat pe rețelele sociale:„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, au transmis membrii trupei Direcția 5.

Mesajul simplu, dar încărcat de durere, vorbește despre legătura strânsă dintre artiști, care au împărțit scenele și aplauzele timp de peste trei decenii.

Ce poveste ascunsă a ieșit la iveală după moartea artistului

După dispariția sa, apropiații au dezvăluit o latură necunoscută a vieții lui Marius Keseri. Deși era perceput ca un om singur, el avea o fiică, rodul unei relații mai vechi. În 2016, fosta sa parteneră, Liliana, a intentat un proces de paternitate, iar patru ani mai târziu, muzicianul a cerut reducerea pensiei alimentare, stabilită la 500 de lei lunar, potrivit Click!.

Surse apropiate familiei au povestit că relația tată-fiică a fost una complicată, marcată de distanță și tăcere. Totuși, înainte ca artistul să se stingă, cei doi au avut o întâlnire care a rămas imortalizată într-o fotografie, singura dovadă a legăturii lor.

Ce lasă în urmă Marius Keseri, de la Direcția 5

Pe lângă zeci de melodii care au emoționat publicul și amintiri prețioase pentru colegii de trupă, Marius Keseri lasă în urmă o lecție de modestie și discreție. Deși a suferit în tăcere, el a ales să rămână aproape de scenă, acolo unde s-a simțit mereu acasă.

Care a fost cauza morții lui Marius Keseri, de la Direcția 5

Impresara Florența Marin a fost cea care a dezvăluit care a fost lui Marius Keseri, de la Direcția 5.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise, se poate vedea transformarea bruscă fizică, din ultimul an, și din fotografii. Era singur, nu avea soție sau copii, locuia undeva în zona . Nu era căsătorit. A avut câteva povești de dragoste, dar îi plăcea discreția. Nu multora le-a spus că e bolnav, nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta, mai avea și un alt proiect muzical, pe lângă Direcția 5. A fost activ, pe plan muzical, până spre sfârșitul vieții.”, a mărturisit, pentru , impresara Florența Marin, cea care i-a fost alături până la final.