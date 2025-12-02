B1 Inregistrari!
Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 17:05
Sursa foto: Hepta /DPA Images / Rolf Vennenbernd
Mega-tranzacție în industria modei de lux. Grupul Prada a finalizat achiziția rivalului Versace pentru suma de 1,375 miliarde de dolari. Informația a fost confirmată de Donatella Versace, într-o postare pe Instagram.

Mega-tranzacție în lumea modei

Negocierile pentru achiziția grupului Versace sunt purtate de mai multă vreme. Iar acum, grupul Prada a reușit să finalizeze această mega-tranzacție pentru o sumă considerabilă. Acum, se așteaptă ca afacerile Versace să se relanseze după performanțele mediocre din ultimii ani, scrie Asociated Press.

Anunțul cu privire la achiziție a fost confirmat de Donatella Versace, sora fondatorului brandului, Gianni Versace. Ea a făcut o postare pe Instaram, anunțând vânzarea, în contextul zilei de naștere a regretatului său frate. Creatorul de modă a murit, împușcat, în fața casei sale din Miami Beach, în 1997.

„Astăzi este ziua ta și ziua în care Versace se alătură familiei Prada. Mă gândesc la zâmbetul pe care l-ai fi avut pe față”, a scris Donatella Versace într-o postare care a însoțit o fotografie din 1979 în care Gianni Versace apare alături de Miuccia Prada.

Moștenitorul Prada, Lorenzo Bertelli, va conduce, în următoarea etapă, imperiul Versace în calitate de președinte executiv. În cadrul grupului, el mai deține pozițiile de director de marketing al grupului și șef al sustenabilității.

Anunțul făcut de Lorenzo Bertelli

În realitate, Casa Versace a fost achiziționat încă din luna aprilie, însă, oficial, brandul a intrat în grupul Prada pe 2 decembrie. Achiziția a fost facilitată de faptul că proprietarii Versace au simțit nevoia să vândă într-un moment în care mulți competitori se concentrau pe consolidare internă, după cum susțineau reprezentanții Prada.

Lorenzo Bertelli, fiul Miucciei Prada și al președintelui Prada Group, Patrizio Bertelli, a declarat că vor fi mari schimbări executive după această mega-tranzacție. El a recunoscut că este nevoie de îmbunătățiri în activitatea Versace, care se numără printre primele 10 branduri cele mai recunoscute din lume. Grupul a avut performanței sub așteptări pe piața modei. Miuccia Prada nu se va implica în partea creativă.

„Doamna Prada este un acționar important al grupului, dar nu va coordona direcția artistică a Versace.Vor exista alte persoane, începând cu Lorenzo, care vor porni în această călătorie. Va fi un moment de discontinuitate; vom putea adopta abordări diferite și vom putea experimenta. Putem folosi Versace ca pe un laborator în care să ne testăm, ceea ce va fi interesant și pentru Lorenzo”, a explicat Andrea Guerra, CEO al Prada Group, într-un interviu acordat publicației La Repubblica.

Povestea Casei Versace, parte în această mega-tranzacție

Casa de modă Versace a fost înființată de creatorul de modă Gianni Versace (1946 – 1997). Sub conducerea sa, Casa de modă Gianni Versace S.p.A., a produs accesorii, parfumuri și cosmetice, mobilă precum și îmbrăcăminte. A creat costume și accesorii pentru teatre și filme.

Gianni Versace a fost asasinat pe data de 15 iulie 1997, pe scările propriei case din Miami Beach, de Andrew Cunanan, un criminal în serie.

După moartea sa, în septembrie 1997, conducerea brandului a fost preluată de un comitet alcătuit din Santo Versace, fratele lui Gianni, și Jorge Saud. Donatella Versace,sora creatorului de modă, a devenit noul designer șef.

În testamentul său, Gianni Versace a lăsat 50% din imperiul său nepoatei sale, Allegra, fiica Donatellei. Astfel Allegra a moștenit în jur de jumătate de miliard de dolari, în 2004 când a împlinit 18 ani.

