Meghan Markle a stârnit noi controverse în rândul internauților care o urmăresc. De această dată, aceștia au fost scandalizați de culorile alese pentru colecția de Crăciun a ducesei de Sussex.

Meghan Markle scandalizează internetul

Ducesa de Sussex scandalizează prin culorile neutre pe care le-a ales pentru colecția sa de Crăciun, As Ever. ai lui Meghan Markle s-au iritat și au acuzat-o de ipocrizie și falsitate, după cum relatează Fox News. Soția prințului Harry a lansat o nouă colecție, de sărbători, a brandului său de lifestyle, însă reacțiile cu totul altele decât cele pe care le aștepta.

Iritarea fanilor a pornit de la un clip pe care ducesa l-a postat pe Instagram. Ea a fost surprinsă, într-o rochie verde în timp ce aranja un cadou într-un ciorap de Crăciun. de culoare bej. În aceleați nuanțe, neutre, erau și celelalte elemente de decor.

Imaginile au provocat reacții din parta internauților. Aceștia au acuzat-o de ipocrizie deoarece Meghan se plângea în că era obligată să poarte ținute, când făcea parte din Familia Regală. Aceasta pentru ca ducesa să nu o pună în umbră pe Regina Elisabeta a II-a. Internauții i-au reproșat că acum, când nu mai suferă nici o constrângere, propune aceleași tonuri șterse, neutre.

Chiar și de Crăciun, care este o sărbătoare a bucuriei și a culorilor vii.

Minimalismul nu prinde de Crăciun

Internauții susțin că Meghan Markle nu a fost sinceră în declarațiile trecute. Ei spun că ar trebui să recunoscă faptul că bej este una din culorile sale preferate.

Criticile vin într-un moment dificil pentru soția prințului Harry care încearcă să-și facă un nume în lumea modei. Ea vrea să se impună în lifestyle însă este dificil să reușească cu astfel de alegeri. Lucrurile au devenit și mai dificile odată cu demisia lui Emily Robinson, directoarea de comunicare a cuplului, după câteva luni.

Jurnaliștii specializați în activitatea cuplului susțin că demisia lui Robinson, ca și a altor colaboratori se datorează faptului că sfaturile lor sunt ignorate în mod constant. Deși plătesc experți de PR și branding, cuplul nu ține cont de recomandările acestora. Asfel, Megha și Harry nu au o strategie și de aceea nu reușesc să se impună ca figuri credibile și stabile în showbiz.

What the hell is this? No music—just that rictus grin.

Nobody makes me feel like I should be in an asylum this Christmas better than Meghan Markle. 🤡 — Nancy Sidley (@nancytsidley)

Meghan Markle solicitată să-și explice alegerile

Până în acet moment ducesa de Sussex nu a răspuns public la criticile venite din rândul fanilor. Acest lucru pare că acest lucru ține tot de o strategie prin care încearcă să evite escaladarea tensiunilor cu fanii.

Totuși, aceștia îi cer să-și explice alegerile. Internauții vor să știe ce simbolizează aceste culori neutre pe care le folosește de Crăciun.