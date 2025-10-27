B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)

Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)

Iulia Petcu
27 oct. 2025, 16:54
Meghan Markle și prințul Harry, o zi de toamnă perfectă alături de copii. Ce tradiții de toamnă au împărtășit cu fanii (VIDEO)
Foto: Hepta - Ferrari Press Agency / Netflix
Cuprins
  1. Cum și-au petrecut ziua
  2. Ce activități au ales ducele și ducesa de Sussex
  3. Cum arată viața familiei în Montecito

Meghan Markle și prințul Harry au petrecut recent o zi relaxantă în aer liber, alături de copiii lor, Archie și Lilibet. Cuplul regal stabilit în California a ales să se bucure de spiritul toamnei la o fermă de dovleci, iar imaginile postate pe Instagram au cucerit internetul.

Cum și-au petrecut ziua

Familia de Sussex a profitat din plin de atmosfera specifică sezonului. Meghan și Harry, însoțiți de micuțul Archie, în vârstă de șase ani, și de prințesa Lilibet, de patru ani, au mers într-o fermă de dovleci unde s-au bucurat de activități tipice toamnei. Într-un filmuleț distribuit de ducesă pe Instagram, cei doi părinți pot fi văzuți ținându-se de mână, în timp ce Archie aleargă printre dovlecii portocalii.

Clipurile surprind și alte momente tandre. Într-unul dintre momente, băiețelul explorează curios un labirint de porumb, în timp ce Meghan trage un cărucior plin cu dovleci, unde se află Lilibet. Atmosfera este una caldă și fericită, înconjurată de culoarea specifică toamnei californiene.

Ce activități au ales ducele și ducesa de Sussex

După plimbarea printre dovleci, familia s-a oprit pentru una dintre cele mai iubite tradiții ale sezonului: sculptatul dovlecilor. Prințul Harry a fost filmat în timp ce modelează o față prietenoasă într-un dovleac, alături de câțiva prieteni.

Prințul Harry sculptând un dovelac. Sursa captura foto: Instagram/ @meghan

Meghan a acompaniat imaginile cu melodia „California Dreamin” a trupei The Mamas & the Papas și a adăugat un mesaj simplu, dar plin de bucurie: „Happy Sunday”.

Cum arată viața familiei în Montecito

Meghan Markle și prințul Harry trăiesc din 2020 în Montecito, California, unde s-au mutat după ce au renunțat la îndatoririle regale. Ducesa a declarat recent că diminețile loe încep într-un mod liniștit: cu muzică, o lumânare parfumată și o atmosferă plină de energie pozitivă pentru Archie și Lilibet, potrivit Libertatea.ro.

În plus, Meghan continuă să împărtășească publicului fragmente din viața lor de familie. În vară, ea a postat imagini dintr-o vizită la Disneyland, unde întreaga familie s-a bucurat de o zi plină de magie și distracție.

Această nouă apariție la ferma de dovleci subliniază încă o dată dorința familiei de a oferi copiilor o copilărie normală, departe de presiunea lumii regale, dar plină de momente autentice și simple.

