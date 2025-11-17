Astăzi se împlinesc trei ani de când tatăl Marei Bănică a plecat dintre noi. Jurnalista păstrează anual, pe 17 noiembrie, un ritual prin care își onorează părintele dispărut. Deși viața ei a mers înainte, durerea provocată de pierdere rămâne la fel de grea, iar amintirile sunt încă vii.

De ce a murit tatăl Marei Bănică

Tatăl Marei Bănică a murit în 2022, în urma unei pneumonii. De atunci, data de 17 noiembrie a devenit pentru jurnalistă una a reculegerii și a amintirii. Mara a ales să marcheze acest moment printr-un gest intim și constant. În fiecare an, îi scrie o scrisoare tatălui ei, modalitate prin care simte că reușește să păstreze legătura cu părintele plecat.

„Să-ți spun de noi. Dima e în clasa a opta, e mai înalt cu un cap decât mine și foarte frumos. Iese un om blând și sufletist, să știi! Cum îți doreai tu. O să se înscrie la o la Școală Americană, dacă o și primește, să te ții! Dacă nu, eu vreau să rămână la Coșbuc, el vrea la Spiru, n-are rost să îți spun cum va fi, că știi ce fată ai crescut! Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”, a scris Mara Bănică pe .

În scrisoare, jurnalista vorbește și despre Donca, cea mai mică dintre copii. Ea povestește cum micuța a aflat deja despre bunicul pe care nu a apucat să îl cunoască. Copila a fost chiar și la cimitir, unde a privit totul cu o maturitate surprinzătoare.

„Donca e la grădiniță deja, în primul an. Știe despre tine. Și o să-i spun mereu. Am luat-o la cimitir cu noi ultima oară. S-a uitat lung, avea o sobrietate amestecată cu o puritate în expresie, e deșteaptă. Și empatica tare. Am dus-o la aceeași grădiniță unde 4 ani tu l-ai dus pe Dima în toate diminețile: cu soare, cu ploaie, pe ger, caniculă. Poarta e la fel. Parcă te așteaptă. Grădinița nu mai e la fel, dar asta e altă poveste, nu te încarc acum”, a continuat jurnalista.

Ce ar vrea Mara Bănică să-i spună tatălui ei despre perioada pe care o traversează

Mara Bănică trece acum prin una dintre cele mai împlinite perioade din punct de vedere profesional. Ea prezintă o emisiune care îi aduce satisfacții și proiecte care i-au oferit experiențe noi. Chiar dacă tatăl ei nu mai este alături fizic, jurnalista simte nevoia să îi povestească despre tot ce trăiește. Inclusiv participarea la Asia Express este un detaliu pe care simte că trebuie să îl împartă cu el. Mara își amintește și momentele de sprijin din trecut, când tatăl era cel care o asculta.

„De mine îți spun doar atât: cred că am cea mai bună perioadă din viață. Am o emisiune care ți-ar placea și ție. Mă întorc în timp cu ea și omagiez oameni care contează. Televiziunea se întoarce la lucruri frumoase. Și-mi place mult, îmi dă o mulțumire. Tu știi bine ce zbucium e în profesia asta, că la tine m-am plâns, cu tine le-am dus… bune, rele, cum e viața. Am fost la Asia Express, și, deși nu-ți plăceau reality-urile, ăsta ți-ar fi plăcut. S-a uitat până și mama, și doar pe ea o știi ce preocupări are!”, a mai scris Mara Bănică.