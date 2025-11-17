B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”

Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”

B1.ro
17 nov. 2025, 19:28
Mara Bănică, scrisoare emoționantă către tatăl ei decedat: „Poarta e la fel. Parcă te așteaptă”
Sursa Foto: Instagram/ @marabanica

Astăzi se împlinesc trei ani de când tatăl Marei Bănică a plecat dintre noi. Jurnalista păstrează anual, pe 17 noiembrie, un ritual prin care își onorează părintele dispărut. Deși viața ei a mers înainte, durerea provocată de pierdere rămâne la fel de grea, iar amintirile sunt încă vii.

De ce a murit tatăl Marei Bănică

Tatăl Marei Bănică a murit în 2022, în urma unei pneumonii. De atunci, data de 17 noiembrie a devenit pentru jurnalistă una a reculegerii și a amintirii. Mara a ales să marcheze acest moment printr-un gest intim și constant. În fiecare an, îi scrie o scrisoare tatălui ei, modalitate prin care simte că reușește să păstreze legătura cu părintele plecat.

„Să-ți spun de noi. Dima e în clasa a opta, e mai înalt cu un cap decât mine și foarte frumos. Iese un om blând și sufletist, să știi! Cum îți doreai tu. O să se înscrie la o bursă la Școală Americană, dacă o și primește, să te ții! Dacă nu, eu vreau să rămână la Coșbuc, el vrea la Spiru, n-are rost să îți spun cum va fi, că știi ce fată ai crescut! Mi-e dor să glumim noi doi. Poate cel mai dor”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

În scrisoare, jurnalista vorbește și despre Donca, cea mai mică dintre copii. Ea povestește cum micuța a aflat deja despre bunicul pe care nu a apucat să îl cunoască. Copila a fost chiar și la cimitir, unde a privit totul cu o maturitate surprinzătoare.

„Donca e la grădiniță deja, în primul an. Știe despre tine. Și o să-i spun mereu. Am luat-o la cimitir cu noi ultima oară. S-a uitat lung, avea o sobrietate amestecată cu o puritate în expresie, e deșteaptă. Și empatica tare. Am dus-o la aceeași grădiniță unde 4 ani tu l-ai dus pe Dima în toate diminețile: cu soare, cu ploaie, pe ger, caniculă. Poarta e la fel. Parcă te așteaptă. Grădinița nu mai e la fel, dar asta e altă poveste, nu te încarc acum”, a continuat jurnalista.

Ce ar vrea Mara Bănică să-i spună tatălui ei despre perioada pe care o traversează 

Mara Bănică trece acum prin una dintre cele mai împlinite perioade din punct de vedere profesional. Ea prezintă o emisiune care îi aduce satisfacții și proiecte care i-au oferit experiențe noi. Chiar dacă tatăl ei nu mai este alături fizic, jurnalista simte nevoia să îi povestească despre tot ce trăiește. Inclusiv participarea la Asia Express este un detaliu pe care simte că trebuie să îl împartă cu el. Mara își amintește și momentele de sprijin din trecut, când tatăl era cel care o asculta.

„De mine îți spun doar atât: cred că am cea mai bună perioadă din viață. Am o emisiune care ți-ar placea și ție. Mă întorc în timp cu ea și omagiez oameni care contează. Televiziunea se întoarce la lucruri frumoase. Și-mi place mult, îmi dă o mulțumire. Tu știi bine ce zbucium e în profesia asta, că la tine m-am plâns, cu tine le-am dus… bune, rele, cum e viața. Am fost la Asia Express, și, deși nu-ți plăceau reality-urile, ăsta ți-ar fi plăcut. S-a uitat până și mama, și doar pe ea o știi ce preocupări are!”, a mai scris Mara Bănică.

Tags:
Citește și...
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Monden
Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Monden
Rețeta lui Cătălin Scărlătescu de paste, ideală pentru Postul Crăciunului. De ce ingrediente ai nevoie
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Monden
Un influencer celebru a dat lovitura la Târgul de Crăciun din Craiova: „Suntem sold-out. Peste 4.000 date azi”. Desertul pentru care oamenii au stat la cozi uriașe
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Monden
Mihai Trăistariu nu se dă bătut! Artistul a găsit piesa cu care va participa la Eurovision în 2026: „Gata, am decis! Mă înscriu”
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Monden
Care a fost ultima dorință a lui Horia Moculescu? Octavian Ursulescu: „Aștepta cu nerăbdare”
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Monden
Mihaela Bilic: „Francezii puneau brânză mucegăită pe răni ca să prevină infecțiile”. Ce beneficii are acest aliment, de fapt
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Monden
Meghan Markle stârnește noi controverse. Colecția de Crăciun îi scandalizeză pe internauți
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Monden
Andi Moisescu: „Mă fascina atât de tare, încât îmi doream să fiu într-o zi ca el”. Cine l-a influențat în alegerea carierei
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Monden
Elena Merișoreanu regretă că nu a putut participa la funeraliile lui Horia Moculescu și îi critică pe artiștii care au lipsit
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Monden
Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
Ultima oră
20:45 - Cătălin Drulă: „Singurul sondaj care contează este la urne. Eu am intrat în această cursă ca să o câştig”
20:29 - O rețea uriașă de hoți de buzunare a fost destructurată în Italia. Metodele prin care liderii îi determinau pe ceilalți membrii să fure
20:21 - Prima plată a burselor școlare se va efectua pe 20 noiembrie. Ce reguli trebuie respectate pentru a le primi integral
20:20 - Drulă: Băluță și Ciucu au candidat anul trecut sub sigla PSD. Anca Alexandrescu e așa antisistem, că i-a consiliat pe PSD-iștii Năstase, Ponta și Oprescu
20:12 - MApN mută radarele care detectau dronele rusești în zona Deltei, din cauză că nava cu GPL lovită de ruși ar putea exploda. Ce a transmis Armata României
Catalin Drula
19:41 - Biletul de adio lăsat de tânărul polițist care s-a sinucis. Ce probleme avea Marius
19:38 - Controalele fiscale vizează fermierii cu subvenții mari. Cum funcționează verificările ANAF
19:29 - Cătălin Drulă a explicat cum va arăta Parcul Uranus: „Înlăturăm zidurile Parlamentului și facem un parc de 78 de hectare. E o reparație morală necesară după răul făcut de regimul comunist” (VIDEO)
19:01 - Inteligența artificială, noua cauză de conflicte în cupluri. Ce rol joacă chatboții în divorțuri
18:55 - Eugenia Șerban, mărturisiri cutremurătoare despre lupta fiului ei cu dependența de droguri. „Când vor substanțele astea nenorocite, nu mai țin cont de nimic. Fură tot, distrug tot”