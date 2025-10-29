B1 Inregistrari!
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată"

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 09:58
Andreea Raicu are un ritual special, de sărbători. Foto: Andreea Raicu/Facebook.
Cuprins
  1. „A fost mereu o parte din mine”
  2. Ce meserie a avut mama Andreei Raicu
  3. „Mi-aș dori să fiu bunică”

Andreea Raicu a vorbit despre mama ei, Virginia Gheorghiu, dar și despre meseria pe care a avut-o în trecut. Aceasta mărturisește că a ajuns să fie o parte din ea. Iată despre ce este vorba!

„A fost mereu o parte din mine”

Andreea Raicu și mama ei, Virginia, au o relație solidă, bazată pe încredere și sprijin reciproc. Cele două se afișează des pe rețelele de socializare și pare că petrec întotdeauna timp de calitate.

Recent, cele două au plecat într-o vacanță, în Cipru, cu avionul. Cu această ocazie, Andreea Raicu a vorbit despre meseria din trecut a mamei sale care a determiant-o să aibă o relație specială cu zborurile și călătoriile.

Ce meserie a avut mama Andreei Raicu

Virginia Gheorghiu a fost stewardesă, de aceea Andreea Raicu spune că zborul a fost mereu o parte din ea.

„Zborul a fost mereu o parte din mine. Mama mea a fost stewardesă. Am crescut printre povești despre zboruri, oameni și ceruri senine. Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată când avionul se desprinde de pământ (…) Am zburat cu mama în Cipru, apoi cu echipa Amalin în Cluj, la evenimentul pe care l-am avut săptămâna trecută. Și am avut același sentiment, că totul funcționează, că cineva chiar se preocupă ca tu să te simți bine”, a declarat Andreea Raicu, conform Click.

„Mi-aș dori să fiu bunică”

Într-un interviu din trecut, mama Andreei Raicu a mărturisit că ar vrea să fie bunică, „dacă o vrea Dumnezeu”. De asemenea, a vorbit și despre copilăria fiicei sale.

„Când era mică ea îi aduceam cataloage Nekerman și ea când se îmbrăca se inspira de acolo. Bunica îi făcea ei toate poftele. O puneam să învețe mult! Voiam să fie perfectă! O puneam să vorbească în limba engleză, că altfel nici nu-i răspundeam! Taică-su era foarte exigent cu ea! Mi-aș dori să fiu bunică! Acum, cum o vrea și dacă o vrea Dumnezeu “, a spus Virginia Gheorghiu.

