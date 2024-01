Mihaela Rădulescu, dezvăluiri fără perdea despre viața intimă: „Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate”

În vârstă de 54 de ani, Mihaela Rădulescu se numără printre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc. Diva este apreciată nu numai pentru carisma sa, ci și .

Aceasta o carieră de succes, duce o viață de vis de mai bine de 15 ani în Monaco și trăiește o frumoasă poveste de dragoste , devenit cunoscut după uriașul său salt din stratosferă.

Mihaela Rădulescu, dezvăluiri din dormitor

Mihaela Rădulescu a fost întotdeauna o persoană deschisă. În urmă cu ceva timp aceasta nu a ezitat să vorbească despre partidele ei de amor.

„Sunt multe lucruri pe care le faci dacă într-adevăr ai făcut dragoste. Dacă acolo a fost atâta iubire încât să fi făcut dragoste.

Noi, fetele, o simţim din cap până în picioare. Eu după ce fac dragoste aş lua-o de la capăt. Dacă eram băiat, ţi-aş fi spus că după dragoste aş face sex”, susținea vedeta, notează .

Ce spune Mihaela Rădulescu despre prima noapte de amor

De asemenea, în cadrul unui interviu, Mihaela Rădulescu nu s-a sfiit să povestească cum a fost pentru ea prima noapte de dragoste.

„Aveam aproape 17 ani, muream de curiozitate și aproape că eu am provocat „experiența”. Iubitul meu mă tot săruta, mă tot amețea, dar era mult prea timid pentru planurile mele. , urmându-mi instinctul, căci experiență nu exista, eram mult mai liberă decât el, care era oarecum îngrozit de ideea dezvirginării.

Am consumat întâmplarea, nu mi s-a părut nimic grozav, poate și pentru că am avut ghinionul să încep cu un bărbat stângaci și complexat, în fine, un adolescent chinuit, oarecum de familie, care, cred, că și astăzi are probleme la așternut (să mă scuze!)”, a declarat Mihaela Rădulescu.