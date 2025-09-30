B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă

Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă

Selen Osmanoglu
30 sept. 2025, 12:03
Mihaela Tatu: „Nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă”. De ce boală suferă
Mihaela Tatu
Cuprins
  1. Ce boală are Mihaela Tatu
  2. Cum se simte
  3. Ce pensie are

Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, mărturisește că suferă de o boală care necesită o pastilă luată toată viața. Cu toate acestea, fosta prezentatoare spune că duce o viață normală.

Ce boală are Mihaela Tatu

Mihaela Tatu a mărturisit că are hipetiroidism și depinde de o pastilă pe care o ia în fiecare dimineață.

„La un moment dat când m-am mutat la Oradea, toată povestea a coincis cu: am renunțat la tutun, tiroida mea era praf, operația de fibrom etc. Am explodat și am expandat ca o floricică de porumb când e pusă la cuptor. Ajunsesem aproape la suta de kilograme! Aveam 98,6 kg!”, a povestit aceasta, pentru Click.

„Eu am hipertiroidism și dăi cu Euthyrox la prima oră, nici nu deschid ochii bine că pipăi după pastilă. Este foarte oscilantă, trebuie să mă duc constant să fac analizele, când e sus când e jos și trebuie schimbat procentul de la medicamente”, a adăugat ea.

Cum se simte

În ciudat problemelor de sănătate cu tiroida, Mihaela Tatu spune că se simte bine. Este bucuroasă, energică și activă.

Ea mai spune că atâta timp cât articulațiile și genunchii o lasă „în pace”, atunci totul este bine.

„Dar, asta e cea mai mică problemă a mea. Atâta timp cât mă lasă articulațiile în pace și genunchii și pot să urc scări, să merg în drumeții și chiar să mai încalec din când în când toate merg strună!”, a mai mărturisit Mihaela Tatu.

Ce pensie are

Mihaela Tatu a lucrat de la 18 ani, întâi contabilă la o fabrică în Brașov, apoi om de radio și de televiziune. După mulți ani pe sticlă, Mihaela Tatu s-a reinventat ca trainer în comunicare.

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am nu poți să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3.100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani”, a spus aceasta acum ceva timp în urmă, în emisiunea „La Măruță”.

