Mihai Bendeac, prima reacție după apariția scandaloasă la Neversea: „Relaxarea mea înseamnă haos”

Mihai Bendeac se află în centrul unui nou scandal. Juratul de la iUmor a fost observat, zilele trecute, în stare de ebrietate pe litoral. Actorul abia se ținea în picioare și a fost „vesel” ca niciodată.

Vedeta a fost surprinsă în brațele Ancăi Dinicu, care l-a ajutat să meargă la toaleta. Cei doi au înjurat mult și s-au comportat indecent. Se pare că alcoolul s-a evaporat, iar actorul a comentat ce i s-a întâmplat pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac, moment neplăcut pe litoral

”M-a întrebat astăzi cineva cum a fost la Neversea. N-am nici cea mai vagă idee! Nu știu”, a spus Bendeac.

„Am trecut printr-o perioadă foarte complexă din punct de vedere profesional. Spectacole, turnee, repetiții, premieră, filmări, scris (urmează să vedeți ce am scris) și alte activități. Atât am de spus… Vineri plec la Neversea… Să dea dreacu’ dracilor să mă acuze cineva că am pierdut controlul, că m-am făcut de ***, că m-am târât spre baie la 3:00 dimineața.

Ăsta sunt… Altul mama nu mai face. Aș vrea să fiu genul . Mergând pe munte ca Delia. Stând cu familia… Nu, tatile! Eu sunt în prag de 40 de ani și mă doare-n *** că nu reușesc să trec peste faptul că relaxarea mea înseamnă haos…”, a scris Mihai Bendeac, acum o săptămână, pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac, despre pasiunile ascunse

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului. Comediantul . Se pare ca Mihai Bendeac a trecut prin mai multe momente complicate înainte ca să cucerească lumea showbizului.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma”, spune comediantul.

Dramele lui Mihai Bendeac

Comediantul spune că a început să scrie scheciuri de televiziune la vârstă de 16 ani, însă efortul acestuia nu a fost apreciat și susținut de părinți. Tatăl actorului fiind cel mai dur critic.

„Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la , la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie.

Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?! Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatic”, scrie Mihai Beandeac în paginile volumului „Jurnalul unui burlac”.