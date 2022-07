Mihai Mitoșeru este îndrăgostit de o altă fată. Ce a dezvăluit despre noua relație: „Dar suntem la început… ”

Mihai Mitoșeru și Noemi au format un cuplu timp de 14 ani. Cu trei ani în urmă, el și partenera sa de viață au decis să urmeze drumuri diferite. pe cale amiabilă, așa că cei doi au rămas prieteni. La un anumit moment se zvonea că ei se vor împăca, însă acum este evident, Noemi este o filă întoarsă, prezentatorul este într-o nouă relație.

Pentru toată lumea a fost un șoc să afle că în urmă cu trei ani Mihai Mitoșeru și fosta sa parteneră, Noemi, au decis că trebuie să meargă pe drumuri separate în viață.

Acum, fanii sunt șocați să afle despre noua relație a prezentatorului. A întâlnit o fată a cărei identitate o ține încă ascunsă pentru că relația lor este prea proaspătă și la început de drum și încă nu îi vine să creadă că există, relatează

Mihai Mitoșeru a dat-o uitării pe Noemi

În cadrul unui interviu, Mihai Mitoșeru a mărturisit că are o nouă relație și că sa e încă la început de drum. El nu a vrut să dea prea multe detalii despre femeia de lângă el, dar spune că e o femeie „chiar ok” și vor vedea cum vor decurge lucrurile de acum înainte.

„Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a spus Mihai Mitoșeru.

Întrebat dacă se mai vede căsătorit, vedeta spune că nu exclude această variant, dar nu insist neapărat pe oficializarea relațiilor cu noua parteneră. Din punctul său de vedere, o relație funcționează bine și fără actul de căsătorie.

„Da! Dar nu am de-astea! Eu am terminat divorțul pupându-mă cu soția mea și plângând amândoi, nu… Dar nici nu pot să spun că aș putea să am o relație doar ca să am și cu oricine doar ca să am o relație. Asta nu!”, a mai zis Mihai Mitoșeru.