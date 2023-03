Mihai Morar, despre starea de sănătate a fiicei sale, Roua, la două luni de la operație: „A fost una dintre cele mai grele vămi pe care le-am avut de trecut”

În luna decembrie, Roua, fiica cea mică a lui Mihai Morar, a trecut prin momente dificile, prezentând probleme grave de sănătate. Cea mică a ajuns pe mâinile medicilor, fiind diagnosticată cu pneumonie severă.

Chiar dacă este un subiect foarte sensibil, Mihai Morar a vorbit despre cum se simte fiica sa acum.

Mihai Morar, despre starea de sănătate a fiicei sale, Roua

Într-un interviu acordat pentru , întrebat dacă ei, în calitate de părinți, au rămas cu traume după acest eveniment din viața lor, Mihai Morar a povestit: „Am fost speriați, dar sperietura n-a fost gratuită, adică nu e sperietura unui părinte panicat – „Aoleu, ce i se întâmplă copilului meu, că-i curge nasul?!. A fost o problemă foarte gravă, din moment ce de la un spital de pediatrie au trimis-o la un spital de copii direct la secția de pneumologie, fiind o pneumonie cu pleurezie, cu acumulare de lichid la plămâni.

Cred că a fost una dintre cele mai grele vămi pe care le-am avut de trecut de când avem copiii, nici cu gemenele n-am trecut prin asta. Altfel, a fost un final de an greu, ca o cumpănă, din punct de vedere personal, vorbesc și despre sănătatea celor apropiați, despre toată încărcătura asta… Și nu doar pentru mine, am simțit că 2022 a venit cu un final din ăsta în care a trebuit să decontăm, fiecare, a trebuit să ne oprim, chiar dacă nu voiam noi să ne oprim, ne-au oprit viața, starea de sănătate a celor dragi și un pic în oglindă, în perioada asta cât am avut liber de sărbători, și să ne întrebăm ce contează cu adevărat. Ăsta e și motivul pentru care nu mi-am pus nimic în plan. Nu mi-am pus „rezoluții, cum se zice mai nou”.

În ceea ce privește schimbarea priorităților odată cu acest eveniment neplăcut, Mihai Morar a declarat că acestea nu s-au schimbat deloc, deoarece prioritatea numărul 1 a fost întotdeauna familia.

„Nu neapărat s-au schimbat, pentru că prioritățile sunt aceleași, familia rămâne prioritatea numărul 1, dar sunt momente când trebuie să renunți… Fiind și în zodia Balanței, mereu în căutarea echilibrului – nu înseamnă că-l găsesc mereu! – am nevoie de cele două talere, personal și profesional, și mereu ziceam să găsesc echilibrul.

Nu, sunt momente în care nu mai poți să găsești echilibrul, sunt momente în care trebuie să dai toată atenția ta în zona asta a familiei. Exact atunci, noi aveam cea mai importantă campanie anuală a radioului, „Orașul faptelor bune, și a trebuit să plec de acolo și să las totul. Ceea ce pentru egoul omului de radio este cumva de neiertat, e foarte greu să renunți la ceva ce visezi să faci tot anul, cea mai frumoasă săptămână a noastră de radio, să trebuiască să-ți vezi doar de familie”.

Mihai Morar, despre concesiile carierei în ceea ce privește familia

De asemenea, Mihai Morar a povestit și cum se simte acum Roua, dar și concesiile pe care cariera le implică în ceea ce privește familia.

„Roua e bine acum, e în refacere. Acum, fiind cu imunitatea scăzută, după povestea asta, n-o să meargă la grădiniță până dau ghioceii, la primăvară, dar ea e vioaie, are o stare clinică bună. Referitor la concesii, nu cred că sunt concesii, ține de cum îți împarți timpul și trebuie să știi care-ți sunt prioritățile. Problema noastră, a tuturor, nu este că dăm prea multă importanță muncii și , eu cred că și munca, și familia se pot împăca.

Problema este că dăm foarte multă importanță în viața asta la tot felul de lucruri care, de fapt, nu contează. Și aici mă refer la: energii irosite absolut gratuit în certuri, ură, răzbunări, cum să-l sapi pe celălalt… Timp pe care-l dăm unor oameni fără să aibă niciun scop. Mă gândesc de foarte multe ori cât timp am irosit în întâlniri, între ghilimele, de business sau de dezvoltare, care nu mi-au adus absolut nimic. Cred că, după ce am trecut de 40 de ani, în pragul ăsta mi-am dat seama că nu mai am timp de pierdut”.