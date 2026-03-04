Carmen Brumă a susținut că multe femei care țin post în speranța că vor slăbi ajung să se îngrașe deoarece mănâncă foarte mulți carbohidrați și nu-și . Vedeta, care e tehnician nutriționist, a explicat ce e de făcut pentru a nu pica în această capcană, iar postul chiar să ajute la slăbit.

Cum slăbim în post. Carmen Brumă dă mai multe sfaturi

„În post trebuie să ai grijă, în primul rând, să combini sursele de proteine. Proteinele vegetale nu au toți aminoacizii esențiali, dar dacă le combini cum trebuie ai proteine complete. Asta înseamnă concret să ai la fiecare masă o cereală plus o leguminoasă. Leguminoasele sunt legumele cu boabe: năut, fasole, linte.

Dacă tu, de exemplu, îți faci o salată cu cușcuș sau cu grâu și arunci câteva boabe de năut, mai pui și niște legume pe acolo, asta e o combinație corectă. Sau pâinea cu fasole bătută, sau o felie de pâine cu năut iar sunt combinații bune.

Cartofii sunt buni dar cu măsură, nu la ultima masă și nu prăjiți, dacă vrei să slăbești. Un cartof fiert, cinstit, are în jur de 70-80 de calorii pe suta de grame, dar dacă-l prăjești el poate să-și tripleze conținutul caloric. Grijă mare la ulei!

Trebuie să mai știi și că fierul din vegetale nu se absoarbe la fel de bine ca cel din surse animale, de asta trebuie să adaugi neapărat și o sursă de vitamina C. Adică, storci puțină lămâie, pui o mână de pătrunjel sau adaugi un ardei roșu.

Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi, astfel încât să ai beneficii de pe urma postului și să și dau jos vreo câteva kilograme”, a susținut Carmen Brumă, pentru

De ce Carmen Brumă nu ține post

Vedeta a mai explicat de ce a decis de data aceasta să nu țină post: „Postul acesta nu l-am ținut. Nu mi-am propus pentru anul acesta să țin. În această perioadă a vieții mele, trebuie să fiu foarte atentă la aportul de proteine și-mi este ușor să-mi ating necesarul de proteine din surse animale și vegetale, nu doar exclusiv din vegetale”.