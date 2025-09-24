B1 Inregistrari!
Sărbătorile de iarnă se anunță aglomerate pentru Mihai Trăistariu. Solistul a dezvăluit unde va cânta, dar și cât cere pentru un eveniment

Sărbătorile de iarnă se anunță aglomerate pentru Mihai Trăistariu. Solistul a dezvăluit unde va cânta, dar și cât cere pentru un eveniment

B1.ro
24 sept. 2025, 23:22
Sărbătorile de iarnă se anunță aglomerate pentru Mihai Trăistariu. Solistul a dezvăluit unde va cânta, dar și cât cere pentru un eveniment
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube
Cuprins
  1. Unde va cânta Mihai Trăistariu anul acesta, de sărbători
  2. Câți bani cere pentru un eveniment
  3. Câți bani a făcut vara aceasta
  4. Care este marele vis a lui Mihai Trăistariu din punct de vedere profesional  

Mihai Trăistariu este o fabrică de făcut bani. Dacă vara, locuințele de la malul mării îi produc sume impresionante, ba chiar are mai multe concerte într-o singură zi, iarna, cântările de Sărbători îi asigură o viață confortabilă. Într-un interviu oferit recent, solistul a dezvăluit unde va cânta de Crăciun și Revelion, dar și cât câștigă.  

 

 

Unde va cânta Mihai Trăistariu anul acesta, de sărbători

Pentru Mihai Trăistariu, sărbătorile de iarnă înseamnă multă muncă. Solistul a făcut o tradiție din a cânta la Sinaia, mai ales de Revelion. De Crăciun, este așteptat în stațiunea bulgărească Albena. Eforturile, dar și că nu este alături de cei dragi de sărbători, îi sunt recompensate cu sume pe măsură, pentru care alți români muncesc poate și mai bine de un an.

„De aproape 12 ani, cânt la Sinaia, de Sărbători, mai ales de Revelion, și am mai alternat uneori cu Bulgaria, la Albena, unde sunt invitat și anul acesta, de Crăciun. Se câștigă bine, am făcut și 10.000 de euro, într-o singură noapte, de Revelion, din vreo 6-7 recitaluri, pe la hotelurile din stațiune. Tot cam atâtea am și anul acesta, în Noaptea dintre Ani!”, a declarat artistul, pentru Click!.

 

 

Câți bani cere pentru un eveniment

Potrivit solistului, onorariul pe care îl cere este mereu același, indiferent de locul în care cântă. Suma a rămas neschimbată încă din 2006, de când s-a clasat pe locul al patrulea la Eurovision, iar porgramul său este divers și conține melodii din toate genurile.

„Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt, că e în România, Bulgaria sau în oricare altă țară. Aceștia sunt banii, e tarif fix, atât costă prezența mea pe scenă la evenimente.

Am acest onorariu, din 2006, de când am câștigat locul 4, la Eurovision, cu piesa «Tornero». Cânt și muzică ușoară, și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora, la petreceri!”, a recunoscut Mihai Trăistariu.

 

 

Câți bani a făcut vara aceasta

După ce a tras linie la final de vară, Mihai Trăistariu a adunat aproximativ 60.000 de euro. O sumă impresionantă, dar care nu îl mișcă foarte tare pe artist, cu atât mai mult cu cât, spune el, cam aceeași bani îi face în fiecare vară, din concerte și turism. Însă, nu toată această sumă îi rămâne lui. O parte se duce la bancă, o altă parte se duce la stat, iar o altă parte intră în întreținerea garsonierelor.

„Eu câștig cam 60.000 de euro, vara, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân anual cu un profit curat de 20-30.000 de euro. De care aș putea să mă bucur, dar îi reinvestesc, tot în turism”, a explicat solistul.

 

 

Care este marele vis a lui Mihai Trăistariu din punct de vedere profesional  

Mihai Trăistariu vrea să-și extindă afacerea din turism și să ajungă să dețină un hotel sau pensiune la malul mării. Deși este satisfăcătoare și îi aduce un profit frumos închirierea garsonierelor din Mamaia, este și multă muncă la mijloc. Artistul este de părere că o singură unitate de cazare, mai mare, ar face ca responsabilitățile să fie mai ușor de dus la bun sfârșit.

„Mă tot gândesc, mă tot uit pe străzi, după o clădire, o vilă, ceva, din care să fac o pensiune sau un hotel. Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro, ca să-mi fac un hotel, ca să bubui, în turism.

Ar fi mai ușor, decât cu garsonierele. Aș avea și o recepție, ar fi mai simplu, și pentru mine și pentru turiști. Dacă nu fac rost de un milion de euro, pentru un hotel, voi deschide, pentru început, o pensiune, la vreo 200-300.000 de euro”, a spus Mihai Trăistariu.

