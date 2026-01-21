Aflat printre de Andreea Bălan, Mihai Trăistariu a explicat tensiunile dintre ei. „Ea și-a plătit doar o poliță”, crede Trăistariu, punctând că totul a pornit de la un articol prost scris, în care i s-au inventat niște declarații.

Criticile formulate de Andreea Bălan

Întrebată de Cătălin Măruță, la rubrica „Sosurile picante”, care dintre vedetele din România i se pare cea mai antipatică și de ce, Andreea Bălan a răspuns: „Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”.

Mihai Trăistariu: Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine

Mihai Trăistariu crede că supărarea Andreei Bălan pe el vine de la un articol de presă prost scris, în care i s-au inventat niște declarații despre ea.

„Ea și-a plătit doar o poliță, pentru că acum câțiva ani ziariștii mi-au schimbat niște cuvinte. M-au întrebat despre Andreea Bălan ce părere am, de ce nu se înscrie la Eurovision. Și eu am zis foarte sincer: pentru că probabil ea nu are asta în target și ea face într-adevăr un show spectaculos, îmi place ca artistă, dar probabil nu are în minte lucrul ăsta.

Ziaristul mi-a schimbat și a pus titlul așa: Mihai Trăstariu: Andreea Bălan nu are voce deloc și ea mai mult dansează. Eu nu am zis aceste cuvinte. Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine. Acum în emisiune, la final, ea zice: aveam și eu de plătit niște polițe. Asta a făcut, trebuia să se răzbune și ea odată”, a afirmat Mihai Trăistariu, potrivit

Mihai Trăistariu ar face echipă cu Andreea Bălan la Eurovision

Mihai Trăistariu a mai susținut că s-ar „combina cu ea” pentru a cânta la Eurovision, căci sigur ar ieși pe locul 1.

„Noi eram și prieteni, ea a cântat la Andre, eu la Valahia, mergeam în turnee. Probabil a simțit nevoia să îmi tragă și ea o palmă. Nu m-am supărat sincer, pentru că și eu m-am simțit groaznic atunci când a apărut în ziare că aș fi zis despre ea.

Dacă ar fi să fiu cinstit eu m-aș combina cu Andreea pentru Eurovision să fac un duet cu ea, pentru că eu am fost premiat pentru vocea mea, iar ea a fost premiată la dans. Împreună am fi imbatabili. Eu aș cânta oricând cu Andreea Bălan și aș merge la Eurovision. Sunt convins că dacă mergem noi doi, câștigăm Eurovision”, a mai spus Mihai Trăistariu.