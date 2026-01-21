B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”

Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 15:38
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Andreea Bălan a spus despre el că „vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență”
Mihai Trăistariu. Sursa Foto: Captură Video - Damian Drăghici / YouTube
Cuprins
  1. Criticile formulate de Andreea Bălan
  2. Mihai Trăistariu: Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine
  3. Mihai Trăistariu ar face echipă cu Andreea Bălan la Eurovision

Aflat printre cei criticați de Andreea Bălan, Mihai Trăistariu a explicat tensiunile dintre ei. „Ea și-a plătit doar o poliță”, crede Trăistariu, punctând că totul a pornit de la un articol prost scris, în care i s-au inventat niște declarații.

Criticile formulate de Andreea Bălan

Întrebată de Cătălin Măruță, la rubrica „Sosurile picante”, care dintre vedetele din România i se pare cea mai antipatică și de ce, Andreea Bălan a răspuns: „Mihai Trăistariu, Iulia Albu, Raluca Bădulescu, Ilona Brezoianu. Mai e și Mihai Petre. Am polițele mele. Trăistariu vorbește toate prostiile despre femei, habar nu are ce vorbește, nu are experiență. Iulia Albu se dă mai mult decât este și critică fără empatie. Ailaltă, Băduleasca, vrea să facă show, dar jignește, Ilona și-a asumat un rol mai mare ca ea, iar Mihai Petre nu știe să se comporte într-un colectiv, el vrea să câștige cu orice preț”.

Mihai Trăistariu: Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine

Mihai Trăistariu crede că supărarea Andreei Bălan pe el vine de la un articol de presă prost scris, în care i s-au inventat niște declarații despre ea.

„Ea și-a plătit doar o poliță, pentru că acum câțiva ani ziariștii mi-au schimbat niște cuvinte. M-au întrebat despre Andreea Bălan ce părere am, de ce nu se înscrie la Eurovision. Și eu am zis foarte sincer: pentru că probabil ea nu are asta în target și ea face într-adevăr un show spectaculos, îmi place ca artistă, dar probabil nu are în minte lucrul ăsta.

Ziaristul mi-a schimbat și a pus titlul așa: Mihai Trăstariu: Andreea Bălan nu are voce deloc și ea mai mult dansează. Eu nu am zis aceste cuvinte. Andreea m-a și sunat, s-a supărat pe mine. Acum în emisiune, la final, ea zice: aveam și eu de plătit niște polițe. Asta a făcut, trebuia să se răzbune și ea odată”, a afirmat Mihai Trăistariu, potrivit CanCan.

Mihai Trăistariu ar face echipă cu Andreea Bălan la Eurovision

Mihai Trăistariu a mai susținut că s-ar „combina cu ea” pentru a cânta la Eurovision, căci sigur ar ieși pe locul 1.

„Noi eram și prieteni, ea a cântat la Andre, eu la Valahia, mergeam în turnee. Probabil a simțit nevoia să îmi tragă și ea o palmă. Nu m-am supărat sincer, pentru că și eu m-am simțit groaznic atunci când a apărut în ziare că aș fi zis despre ea.

Dacă ar fi să fiu cinstit eu m-aș combina cu Andreea pentru Eurovision să fac un duet cu ea, pentru că eu am fost premiat pentru vocea mea, iar ea a fost premiată la dans. Împreună am fi imbatabili. Eu aș cânta oricând cu Andreea Bălan și aș merge la Eurovision. Sunt convins că dacă mergem noi doi, câștigăm Eurovision”, a mai spus Mihai Trăistariu.

Tags:
Citește și...
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Monden
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Monden
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Monden
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Monden
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Monden
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Monden
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Monden
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Monden
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Ultima oră
16:01 - Primele imagini cu Costinel Cosmin Zuleam, după ce a fost adus în țară. E considerat „creierul” uciderii prin tortură a lui Adrian Kreiner. Câți ani va sta în închisoare (GALERIE FOTO)
15:52 - Gerul de afară, pericol în casă. Cum apar condensul și mucegaiul și ce riscuri ascund pentru locuință și sănătate
15:50 - Bolojan, discuții la BNR despre deficit și bugetul pe 2026 / UPDATE: Suciu (BNR): Deficitul reprezenta principala problemă, era generator de inflație (VIDEO)
15:46 - George Simion, spectacol grotesc în Statele Unite. A tăiat un tort în forma Groenlandei cu drapelul SUA pe el (VIDEO)
15:33 - Prima reacție a lui George Simion după ce acordul Mercosur a fost blocat de P.E.: Demiterea cui solicită liderul AUR: „Nu e de ajuns!”
15:25 - Voluntarii care caută morții războiului din Ucraina: „Naționalitatea nu contează”/ „Toate sufletele sunt la fel”
15:09 - Newsweek: Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
15:08 - Un bărbat a murit la Spitalul Județean Brașov, după ce a fost trimis acasă de două ori, fără tratament
14:59 - Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger
14:56 - Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)