Mihai Trăistariu, mărturisiri tulburătoare din familia lui. Ororile prin care a trecut în copilărie: „N-am să uit, ceva criminal”

În vârstă de 43 de ani, Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de muzică ușoară de la noi din țară. De curând, acesta a vorbit despre drama pe care a trăit-o în copilărie.

Mihai Trăistariu a trăit o adevărată dramă în copilăria lui

Din cauză că părinții săi nu s-au înțeles, Mihai Trăistariu a trăit o adevărată dramă în copilărie. Nici după atâția ani cum mama lui era bătută de tată, iar el se simțea neputincios.

Se pare că tatăl său a fost un om agresiv, astfel că artistul a fost nevoit să trăiască într-o casă în care scandalurile și bătăile erau la ordinea zilei.

De asemenea, în momentul în care părintele lui s-a stins din viață, a recunoscut că nu a plâns. Lucrurile au stat însă diferit când mama acestuia a murit, fiind devastat de durere.

„Am simțit o tristețe profundă când a murit mama. Când a murit tata, nu am simțit, pentru că taică-miu a bătut-o pe mama de a năucit-o, nu știu de ce. Nu s-au înțeles neam. Eram prin liceu, îmi amintesc niște bătăi, cum o lega de calorifer, o trântea pe jos, o tăvălea, o trăgea de picior. N-am să uit, ceva criminal. Nu se înțelegeau neam, nu știu de ce au mai stat.

Mama stătea că avea patru copii și nu putea să ne susțină financiar. A rezistat eroic. Pe el, aproape că l-am urât, deși acum mi-aș dori să îl cunosc și să vorbesc altfel cu tata. Nu știu de la ce se băteau ca chiorii, el pe ea. Aproape că m-am bucurat când a murit, a murit de cancer când eram mai mici, iar mama a rămas liberă. Când a murit mama, eu am moștenit vocea, blândețea, trăsături de la ea, am suferit o lună, m-am închis în mine, nu am mai crezut în Dumnezeu”, a mărturisit vedeta în cadrul unei emisiuni, notează .

Mihai Trăistariu vrea să participe din nou la Eurovision

Mihai Trăistariu crede ferm că modul în care își concepe înfățișarea poate avea un impact asupra rezultatului final. Ca atare, artistul a găsit inspirație și își dorește să surprindă publicul cu o apariție inedită, purtând o găină pe cap pe scenă.

„Eu vreau să merg din nou la Eurovision, vreau să-l câștig. Am o piesă genială și vreau să investesc în muzică. M-am cam lăsat de muzică după pandemie. Am mai scos eu câteva piese de muzică populară, dar ceva așa, wow, de calitate, nu.

Acum am piesa aceasta care e superbă și vreau să câștig Eurovisionul pentru țara noastră. Sper doar să se organizeze, pentru că se zvonește că nu s-ar mai vrea ca România să participe”, a mai transmis acesta pentru .