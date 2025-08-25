Succesul în este asociat cu sumele uriașe câștigate. Cei mai faimoși artiști sau sportivi sunt și posesorii unor averi considerabile, banii câștigați fiind suficient pentru a asigura un trai decent pentru mai multe generații.

Cuprins:

Care sunt miliardarii din showbiz

Artiști de succes cu averi de miliarde

Kim Kardashian și Oprah, miliardare din divertisment

Care sunt miliardarii din showbiz

Numărul vedetelor care câștigă sume consistente din industria spectacolului este destul de mare. Puține vedete, însă, se bucură de un succes atât de mare încât au reușit să depășească un miliard de dolari, conform publicației . Acestea există și se bucură încă de succes, obținând câștiguri substanțiale din activitatea pe care o desfășoară, dar și de la diferiți sponsori pe care îi promovează.

Mulți sportivi și artiști obțin câștguri consistente din afaceri profitabile sau din promovarea propriului brand și din vânzările unor produse asociate.

, fostul campion de culturism, actor și politician, are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari. Și-a făcut banii din filmele în care a jucat, dar și din investițiile pe care le-a făcut. De asemenea, în plus, a mai obținut venitrui consistente din contractele de sponsorizare.

Fost guvernator al statului California, a câștigat aproximativ 500 de milioane de dolari din filme. El a investit sume importante în imobiliare și alte afaceri, astfel că averea sa s-a dublat transformându-l în .

Artiști de succes cu averi de miliarde

Taylor Swift a intrat în rândul miliardarilor în 2023, după ce prima parte a turneului Eras i-a adus peste 190 de milioane de dolari. O altă sursă importantă de venit o reprezintă vânzările de albume. La acestea se adaugă investițiile imobiliare de aproximativ 150 de milioane de dolari în proprietăți din Rhode Island și Tennessee. În total, averea artistei este estimată la 1,6 miliarde de dolari.

LeBron James este primul jucător din NBA care a devenit miliardar în timp ce era încă activ. De-a lungul celor 22 de sezoane, în care a activat, a câștigat peste 500 de milioane de dolari din salarii. La aceste sume s-au adăugat alte sute de milioane de dolari din sponsorizări și investiții. Averea sa totală este estimată la 1,3 miliarde de dolari.

Rihanna s-a făcut remarcată cu hituri precum „Pon de Replay” și „Umbrella”. Acestea au propulsat-o în topurile internaționale. Banii obținuți din muzică i-a investit în afaceri, iar acum se poate lăuda cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari.

Kim Kardashian și Oprah, miliardare din divertisment

Kim Kardashian are o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari, iar veniturile sale provin, în mare parte, din brandul de lenjerie modelatoare Skims. Afacerea este estimată la 4 miliarde de dolari. În plus, a lansat o linie de produse pentru îngrijirea pielii.

Jay-Z este muzician și om de afaceri, totodată. El a ajuns la o avere de 2,5 miliarde de dolari care provine din muzică, dar și din alte investiții în băuturi alcoolice.

Oprah are o avere de aproape 3 miliarde de dolari, bani proveniți din televiziune, actorie, producție și investiții media. Este prima femeie de culoare care a devenit miliardară. Ea continuă să câștige sume consistente din divertisment.