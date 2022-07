Mira a suferit o intervenție medicală: „O să fiu puțin off”

Mira trece prin clipe teribile. Cântăreața a dezvăluit că a suferit o intervenție medicală. Vedeta a decis să nu ofere multe detalii despre . Tânăra a promis că va reveni în mediul online după ce se va însănătoși complet. Fanii sunt îngrijorați de aceasta situație și îi trimit sute de mesaje de susținere.

„Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, a spus Mira pe Instagram.

Ce au ascuns Mira și Mario Fresh

Mira și Mario Fresh au lansat în urmă cu câteva luni o colaborare care a scandalizat comunitatea de fani. Cei doi apăreau în videoclip în ipostaza de iubiți și, drept urmare, trebuiau să se sărute.

De curând, Mario Fresh și Mira au dansat senzual pe noua melodie a artistului. pe rețelele de socializare, ceea ce i-a făcut pe fani să nu fie prea încântați de ceea ce au văzut. Cu toate acestea, cei doi artiști nici nu s-au mai complicat să dea explicații. Cei care îi urmăresc constant pe rețelele de socializare știu că atât Mario, cât și Mira sunt implicați în relații serioase.